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정점식, 식사정치로 당내소통…강성당원 문자폭탄에 '곤혹'

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'장동혁 거취' 의견 수렴…사퇴의견 나오다 '대안 없다' 목소리도

국민의힘 정점식 원내대표가 핵심 현안인 장동혁 대표의 거취 문제 등을 당내 식사 자리에 올리며 연일 여론을 수렴하고 있다.

정 원내대표는 22일 여의도에서 고동진·김종양·김용태 의원 등 초선들과 오찬 모임을 가졌다.

정점식 국민의힘 원내대표가 22일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 2차 공공기관 경북 유치전략 국회세미나에서 웃고 있다.
정점식 국민의힘 원내대표가 22일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 2차 공공기관 경북 유치전략 국회세미나에서 웃고 있다.

이 자리에서 한 의원은 '현재 노선으로는 수도권에서 다수당이 되기 어렵고, 그러면 2028년 총선에서 제1당 자리를 회복할 수 없다'고 고언을 한 것으로 전해졌다.

또 다른 의원은 당이 강성 지지층에만 기대 중도로 확장하지 못하면 계속 소수당에 머물 수밖에 없다고 언급했다고 한다.

앞서 정 원내대표는 6월 10일 원내사령탑으로 선출된 이후 같은 달 16일 5선 의원들을 시작으로 4선, 3선, 재선, 초선 의원들과 삼삼오오 소규모 오찬·만찬을 이어왔다.

다양한 선수와 계파의 의원들은 초기에만 해도 정 원내대표에게 장 대표 체제의 청산이 필요하다는 의견을 전달했다.

그러나 장 대표가 사퇴를 거부하며 지리멸렬한 상태가 이어지자 최근 들어서는 당장 대안이 없으니 시간을 두고 질서 있는 퇴진 방안을 마련해야 한다는 견해가 주를 이루는 것으로 파악됐다.

정 원내대표는 최근 언론 인터뷰에서 "쉽게 의견이 모아지지가 않는다"며 고충을 토로한 바 있다.

이런 가운데 정 원내대표는 전날 더불어민주당과 '선관위 투표용지 부족 사태에 따른 특별검사 법안'을 합의한 직후 장 대표를 지지하는 강성 당원들로부터 '문자 폭탄'을 받는 것으로 알려졌다. 원내대표실로는 욕설을 담은 팩스가 쇄도했다고 한다.

장 대표는 전날 의원총회에서도 민주당과 합의한 안건 추인을 미루자고 제안해 정 원내대표와 견해차를 보인 바 있다.

이와 관련 정 원내대표는 이날 오찬에서 국민의힘의 전신인 한나라당 시절 친이(친이명박)와 친박(친박근혜)이 갈등할 때도 당원들이 상대 진영을 공격하는 일은 없었는데, 지금은 당이 지나치게 양극화돼 내홍이 굳어지는 것 같다며 안타까움을 표시한 것으로 전해졌다.

<연합>


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