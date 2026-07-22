눈이 뻑뻑한데 눈물이 줄줄…여름철 안구건조증의 반전

무더운 여름에는 냉방기 사용과 스마트폰·컴퓨터 이용 시간이 늘면서 눈 건강에도 적신호가 켜진다.

눈이 충혈되거나 뻑뻑한 증상을 단순히 더위 탓으로 넘기기 쉽지만, 여름철에는 ‘안구건조증’과 ‘결막염’이 함께 나타나며 서로 증상을 악화시키는 경우가 적지 않다.

전문가들은 단순한 충혈이나 이물감을 피로나 더위 때문이라고 넘기지 말고 정확한 원인을 확인해야 한다고 조언한다.

충혈과 이물감, 통증이 반복된다면 단순한 피로나 일시적인 증상으로 넘기지 말고 안구건조증이나 결막염을 의심하고 정확한 진단과 치료를 받아야 한다. AI생성이미지

◆ 눈이 뻑뻑하고 빨개진다…‘결막염’ 의심해야

여름철에는 실내가 건조해지면서 ‘안구건조증’이 심해지고, 높은 기온과 습도로 세균과 바이러스 활동이 활발해지면서 ‘결막염’까지 함께 발생하기 쉽다.

먼저 결막염은 눈의 흰자위와 눈꺼풀 안쪽을 덮고 있는 얇은 점막인 결막이 외부 자극과 세균으로 인해 염증이 생긴 상태를 말한다.

결막염은 세균이나 바이러스 감염으로 발생하는 감염성 결막염과 꽃가루, 미세먼지, 자외선 등 외부 자극이나 알레르기 반응으로 발생하는 비감염성 결막염으로 나뉜다.

이도형 인제대학교 일산백병원 안과 교수는 “결막염은 단순히 눈이 충혈되는 증상이 아니라 원인에 따라 치료법이 달라지는 질환”이라며 “정확한 진단을 통해 원인을 확인하는 것이 가장 중요하다”고 말했다.

이도형 인제대 일산백병원 안과 교수(오른쪽)가 안구건조증 정밀검사를 시행하며 눈 표면 건강 상태를 확인하고 있다. 인제대 일산백병원

◆ 눈이 건조한데 눈물이 난다?…‘반사성 눈물’

안구건조증과 결막염은 서로 증상을 악화시키는 악순환을 만든다.

안구건조증은 단순히 눈물이 부족한 질환으로 생각하기 쉽지만 실제로는 눈물층 균형이 무너져 염증이 생기는 눈 표면 질환이다.

눈물층의 균형이 무너지면 눈물이 쉽게 증발해 눈 표면이 손상되고 안구건조증이 심해질 수 있다.

결막염이 생기면 점막 기능이 떨어져 눈물이 제대로 유지되지 못해 안구건조증이 심해진다. 반대로 건조해진 눈은 마찰과 자극이 늘어나면서 다시 결막염이 악화되는 악순환이 반복된다.

이 교수는 “눈이 건조한데도 눈물이 계속 흐르는 경우가 있다”며 “이는 눈이 자극을 받아 일시적으로 많이 분비되는 반사성 눈물로, 평소 눈을 보호하는 기본 눈물과 성분이 달라 보호 기능은 충분하지 않다”고 말했다.

여름철에는 ‘안구건조증’과 ‘결막염’이 함께 나타나며 서로 증상을 악화시키는 경우가 적지 않다. 게티이미지뱅킄

◆ 가렵다고 눈 비비면 각막 손상·2차 감염 위험

결막염에 걸린 뒤 눈이 가렵다고 손으로 비비면 증상이 더욱 악화된다. 눈을 비비면 각막 상피가 손상되고 손에 묻은 세균이 눈으로 옮겨가 2차 감염 위험도 커진다.

특히 감염성 결막염은 접촉으로 쉽게 전파되기 때문에 수건이나 베개, 손잡이 등을 사용하는 것에도 주의해야 한다.

결막염으로 인해 실명에 이르는 경우는 드물지만, 염증이 각막까지 번져 각막염이나 각막궤양이 발생할 수 있다. 심한 경우 각막이 뚫리는 각막 천공으로 악화될 수 있으며, 치료를 마친 뒤에도 각막혼탁이 남아 시력이 회복되지 않을 수 있다.

이 교수는 “결막은 눈의 가장 바깥쪽 보호막이기 때문에 염증을 방치하면 각막까지 영향을 줄 수 있다”고 설명했다.

◆ 인공눈물도 과하면 독…식염수 대용은 금물

안구건조증이 생기면 눈에 인공눈물을 자주 넣는데 과도한 사용은 오히려 눈 건강을 악화시킬 수 있다.

특히 방부제가 포함된 인공눈물을 반복적으로 사용하면 각막 세포가 손상을 입을 수 있으며, 지나치게 자주 쓰면 눈물 속의 유익한 성분이 씻겨 나갈 수 있다.

또한 식염수를 인공눈물 대신 사용하는 것도 피해야 한다. 식염수에는 눈물에 포함된 점액과 영양 성분이 없어 오히려 눈을 더 건조하게 만들 수 있다.

이 교수는 “일반적으로 하루 4회 정도 사용하는 것이 적절하며, 자주 사용해야 한다면 무방부제 인공눈물을 사용하는 것이 좋다”고 조언했다.

이도형 인제대 일산백병원 안과 교수가 안구건조증과 결막염 증상에 대해 환자에게 설명하며 맞춤형 진료를 진행하고 있다. 인제대 일산백병원

◆ 여름철, 눈물층·눈 표면 함께 관리해야

전문가들은 안구건조증과 결막염을 각각 따로 관리하기보다 눈물층과 눈 표면을 함께 관리해야 한다고 강조한다.

여름철 눈 건강을 위해서는로 ▲눈을 비비지 않기 ▲손 씻기 등 개인위생 철저 ▲수건 등 공용 물품 함께 사용하지 않기 ▲냉방기 바람을 눈에 직접 쐬지 않기 ▲디지털기기 사용 중 자주 눈을 깜박이고 휴식하기 ▲인공눈물을 올바르게 사용하는 습관이 도움이 된다.

이 교수는 “충혈과 이물감, 통증이 반복된다면 단순한 피로나 일시적인 증상으로 넘기지 말고 안과 진료를 받아 정확한 원인을 확인해야 한다”며 “눈물층과 눈 표면을 함께 관리하는 것이 여름철 눈 건강을 지키는 가장 중요한 방법”이라고 말했다.

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