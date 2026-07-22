부천 송내역 열차서 쓰러진 50대…비번 간호사 2명이 구해

[경기 부천소방서 제공. 재판매 및 DB 금지]

경기도 부천 송내역에서 쓰러진 심정지 환자가 비번인 간호사 2명의 신속한 응급처치로 위기를 넘겼다.



22일 부천소방서에 따르면 전날 오후 11시 22분께 부천시 경인국철(서울지하철 1호선) 송내역 부근을 달리던 열차에서 50대 남성 A씨가 의식과 호흡이 없는 심정지 상태로 쓰러진 채 발견됐다.



당시 열차에 타고 있던 강북삼성병원 소속 오경민 간호사는 다른 승객들과 함께 A씨를 송내역 승강장으로 옮겼다.



오 간호사는 마침 열차를 기다리다가 이를 본 인하대병원 소속 조예본 간호사와 심폐소생술을 시작했고, 역사 내에 비치된 자동심장충격기(AED)를 활용해 응급조치를 이어갔다.



비번이던 두 간호사는 응급 상황임을 직감하고 곧바로 구조에 나선 것으로 전해졌다.



A씨는 이들의 응급처치로 자발순환을 회복했고, 119구급대에 의해 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.



최준 부천소방서장은 "119구급대가 도착하기 전에 실시하는 심폐소생술은 가장 중요한 골든타임을 만든다"며 "시민 누구나 심폐소생술을 실시하고 자동심장충격기를 사용할 수 있도록 교육을 지속해 진행하고 있다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지