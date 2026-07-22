용인 반도체 산단 전력공급 10년 이상 앞당긴다

정부가 3대 메가프로젝트 속도전에 나선 가운데 기후에너지환경부가 용인 반도체 국가산업단지 전력공급을 10년 이상 당기기로 했다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 22일 경기 용인 처인구 소재 반도체 클러스터 국가산단(삼성전자)과 일반산단(SK하이닉스) 조성 현장을 방문해 전력·용수 인프라 구축 현황과 적기 공급방안을 점검했다.

용인 반도체 클러스터 일반산단 공사 현장. 연합뉴스

정부와 기업은 메가프로젝트를 발표하면서 당초 계획보다 국가산단과 일반산단의 최종 팹(반도체 제조 공장) 완공 시점을 각각 7년, 12년 앞당겨 5년 내 메모리 생산능력을 2배로 늘린다는 목표를 세운 바 있다.

용인 반도체 산단은 지역 내 발전력 보강과 영동·중부권 발전력 공급 방안을 통해 10GW(기가와트) 이상 전력수요에 대응할 예정이다.

국가산단은 1단계로 2030년까지 산단 내 LNG(액화천연가스)와 인근 지역 선로 보강을 통해 필요 전력을 공급한다. 2단계로 2036년까지 기존선로 용량 증설 등을 활용해 확대되는 전력수요에 대응하고, 최종적으로 2042년까지 영동·중부권 발전력을 활용해 전력을 공급한단 계획이다. 이런 일정으로 기존 2053년까지 공급하기로 한 최종 전력수요를 2042년까지 앞당겨 공급한다는 게 기후부 계획이다.

일반산단은 1단계로 2026년까지 인근 전력망과 산단을 연결하는 단거리 송전선로를 건설해 2027년부터 전력 공급을 개시한다. 2029년까지 산단 내 열병합 발전소를 구축해 초기 수요에 대응한다. 이후 2단계 전력수요에 맞춰 2031∼2032년까지 송전선로를 조기 구축한다. 이 선로 구축 시 전력망-도로 공동건설 활용 등으로 주민 수용성을 높인다는 방침이다.

국가산단과 일반산단에는 통합용수공급사업을 통해 일 107만t 등 총 일 150만t 용수를 공급할 예정이다. 다목적댐인 소양강댐·충주댐, 발전댐인 화천댐과 하수재이용수를 여기 활용한다.

기후부는 통합용수공급사업 1단계(일 31만t) 공급 시기를 기존 2031년 1월에서 2029년 5월로 앞당길 예정이다. 올 7월부터 일부 구간 착공에 들어간다.

또 2단계(일 76만t) 사업은 국가수도기본계획 반영 등 행정절차를 완료하고 올 하반기 설계에 착수해 2034년 7월부터 용수를 공급한다는 계획이다.

김성환 장관은 “정부는 용인 반도체 산단의 필수 인프라인 전력과 용수를 적기에 공급할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

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