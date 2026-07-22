작년 1인 가계순자산 2.7억…주가·집값 올라 4년만에 최대폭↑

지난해 부동산·주식 등 자산가격이 상승하면서 가계순자산이 9% 넘게 증가했다.



다만 코스피 급등에 외국인이 보유한 국내주식 지분 가격, 즉 대외부채가 늘면서 우리나라 모든 경제주체가 보유한 전체 순자산은 2.2% 증가하는 데 그쳤다.

21일 경기 화성시 동탄 일대 아파트 단지 모습.

◇ 가계·비영리단체 순자산 4년만에 최대폭 증가…가구당 6억3천427만원



한은과 국가데이터처가 22일 발표한 '2025년 국민대차대조표(잠정)'에 따르면 작년 말 기준 1인당 가계 순자산은 2억7천475만원으로 추정됐다. 2024년 말(2억5천184만원)보다 9.1% 증가했다.



이는 전년 증가폭(+3.0%)의 세 배가 넘는 수준이다.



국민대차대조표 통계에서는 가계 부문만을 따로 추계하지 않기 때문에 이 추정액은 '가계 및 비영리단체' 전체 순자산(1경4천200조원)을 추계 인구(약 5천168만명)으로 나눈 값이다.



가계 및 비영리단체의 전체 순자산은 2024년 말(1경3천조원)보다 1천167조원(9.0%) 증가했다.



역시 전년 증가폭(+3.1%)의 세 배에 가까운 수준으로, 2021년(+14.5%) 이후 4년 만에 가장 큰 증가폭이다.



가계 및 비영리단체 순자산은 2022년 통계 편제 이래 처음으로 감소(-1.3%)한 뒤 2023년 증가로 돌아섰다. 증가폭도 2023년 +1.8%, 2024년 +3.1% 등으로 확대됐다.



자산 종류별로는 순금융자산이 3천767조원으로 1년 사이에 674조원(21.8%)이 증가했다. 이는 2009년 26.5% 증가한 이후 14년 만에 최대폭 증가다.



비금융자산(1경434조원)도 494조원(+5.0%) 불었다.



이 중 지분증권 및 투자펀드가 주가 상승 등의 영향으로 525조원 증가했다. 전년 14조원 감소에서 올해 큰 폭 증가로 돌아섰다.

한국은행 제공

주택도 전년 말보다 534조원 늘었으며, 현금·예금도 152조원 증가했다.



작년 말 기준 가계 및 비영리단체 순자산 구성 비중을 보면 ▲ 주택 50.4% ▲ 주택 이외 비금융자산 23.0% ▲ 현금·예금 18.9% ▲ 보험·연금 등 기타 13.3% ▲ 지분증권·투자펀드 11.5% 등이다.



주식 등 금융자산이 비금융자산보다 더 큰 폭으로 늘면서, 가계 순자산 중 부동산의 비중은 2024년 말 74.6%에서 작년 말 71.9%로 떨어졌다.



남민호 한은 경제통계2국 국민 B/S팀장은 "2024년에는 가계 주식 등 지분증권·투자펀드가 감소했지만 작년에는 코스피와 해외 증시가 호황을 이어가면서 자산이 증가했다"면서 "주택 가격 상승률도 높은 수준을 유지하면서 자산 증가에 영향을 미쳤다"고 말했다.



시장환율(2025년 중 1천422원/달러)로 환산한 1인당 가계 순자산은 19만3천달러다.



주요 선진국(2024년 말 기준)과 비교했을 때 미국(51만4천달러), 호주(42만2천달러), 캐나다(29만7천달러) 등보다는 낮고 일본(17만2천달러)은 소폭 상회했다.



가구당 가계순자산은 6억3천427만원으로 전년(5억8천761만원)보다 7.9% 증가했다.



이는 가계 및 비영리단체 순자산을 추계가구(약 2천239만가구)로 나눠 산출한 값이다.



시장환율로 환산한 가구당 가계 순자산은 44만6천달러로, 마찬가지로 미국·호주 등보다는 낮고 일본(39만2천달러)은 소폭 상회했다.

한국은행 제공

◇ 국민순자산 2.2% 증가 그쳐…순금융자산 5년 만에 감소 전환



가계 및 비영리단체뿐 아니라 금융·비금융법인, 일반정부의 순자산을 모두 더한 '국민순자산'은 작년 말 2경4천561조원으로, 전년 말보다 531조원(2.2%) 증가했다.



전년도에 1천142조원(5.0%) 증가한 것에 비해 증가폭이 크게 둔화했다.



주택 가격 상승 등으로 비금융자산(2경3천291조원)이 3.8% 증가했지만, 순금융자산(1천271조원)이 전년 말보다 326조원(20.4%) 감소하면서 증가폭이 둔화했다.



순금융자산은 대외금융자산에서 대외금융부채를 뺀 값으로, 국민순자산 중 순금융자산이 감소한 것은 2020년(-11.6%) 이후 5년 만이다.



지난해 국내 증시가 큰 폭으로 오르면서 비거주자가 보유한 국내주식(대외금융부채)이 증가한 결과라고 한은은 설명했다.



국민순자산 증가분을 요인별로 분석한 결과 자산 취득 등 거래 요인으로 319조원, 자산 가격 등락 등 거래 외 요인으로 212조원 증가했다.



국내 거주자의 해외주식투자 증가로 지분증권 및 투자펀드(+172조원)를 중심으로 금융자산 순취득이 160조원 늘었다.



거래 외 요인으로는 부동산 가격 상승 등의 영향으로 비금융자산 명목보유손익이 610조원 증가했다. 그러나 외국인 보유 국내 주식 등 대외금융부채의 원화표시 가격이 크게 늘면서 지분증권 및 투자펀드(-505조원)를 중심으로 금융자산(-486조원)이 감소했다.

코스피가 상승 출발하며 7000선을 회복한 22일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현환판에 전장대비 376.58포인트(5.58%) 상승한 7,124.53을 나타내고 있다.

최필근 국가데이터처 소득통계과장은 "2024년 미국 증시가 호황을 보이면서 순금융자산이 53.8% 증가한 데 따른 기저효과도 지난해 순금융자산 감소에 영향을 미쳤다"고 설명했다.



남 팀장은 "6월 말까지로 봤을 땐 국내 주식 상승률이 해외를 상회해 이러한 흐름이 연말까지 지속된다면 올해도 순금융자산이 감소할 가능성이 있다"고 말했다.



한편 작년 말 전체 국민순자산 중 부동산 자산은 1경7천836조원으로, 전년보다 709조원(4.1%) 증가했다. 부동산이 비금융자산에서 차지하는 비중도 76.3%에서 76.6%로 0.3%포인트(p) 상승했다.



지난해 주택가격이 오르면서 주택시가총액은 7천710조원으로 전년 말보다 571조원(8.0%) 증가했다. 2021년(+18.3%) 이후 가장 큰 증가폭이다.



주택시가총액은 2022년(-4.0%)과 2023년(-1.3%) 2년 연속 감소하다가 2024년(+3.9%) 증가로 돌아선 뒤 지난해 증가폭이 확대됐다.



지난해 주택시가총액 증가율 중 수도권의 기여도는 7.4%p로 대부분(92.8%)을 차지했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지