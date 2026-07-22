검색

김민석 “신천지 정치개입 문제 지적한 것…특정 후보 연결은 제 책임 아냐”

입력 :
변세현 기자 3hyun@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

더불어민주당 8·17 전당대회 당 대표 선거에 출마한 김민석 후보가 신천지 관련 의혹을 제기한 것이 같은 당권주자인 정청래 후보를 겨냥했다는 해석에 대해 “언론과 당사자가 어떻게 생각하건 제가 책임질 영역은 아니다”라고 밝혔다.

 

김 후보는 22일 국회 소통관에서 기자들과 만나 “저는 신천지의 정치 개입 문제점에 대해서만 지적했고, 그것을 특정 후보와 연결시키는 것에 대해서까지 제가 책임질 필요는 없을 것 같다”며 이같이 말했다. 

김민석 더불어민주당 대표 후보가 22일 서울 여의도 국회 소통관에서 4대 개혁 발표 기자회견을 하고 있다. 뉴시스
김민석 더불어민주당 대표 후보가 22일 서울 여의도 국회 소통관에서 4대 개혁 발표 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

김 후보는 신천지가 이날 “어떠한 개입 행위도 하지 않았다”며 입장을 낸 것에 대해 “오늘 이 시점에서 하나하나 지적할 필요는 없을 것 같다”면서도 “신천지에서 과거에는 뭘 한다고 말하고 (정치개입을) 한 건 아니지 않나”라고 말했다. 신천지 정치개입의 근거를 언제 공개할지 묻는 말엔 “제게 맡겨달라”고 덧붙였다. 

 

앞서 김 후보는 전날 서울시의회 간담회 직후 기자들과 만나 “반명, 분열주의, 신천지의 삼자 연합을 깨는 것이 이번 전당대회의 본질”이라고 말했다. 김 후보는 특히 “신천지 특검이 진행이 안 된 점 같은 것들을 하나하나 짚어 가야 한다”고 언급했는데, 정치권에선 사실상 정청래 지도부를 겨냥한 것이라는 해석이 나왔다.

 

정 후보는 신천지의 전당대회 개입 의혹에 대해 즉각 선을 그었다. 정 후보는 전날 국회 본회의 후 기자들과 만나 “신천지를 마치 저하고 관련이 있는 것처럼 연기를 피우는데, 걸리는 족족 다 법적인 조치를 할 것”이라며 “당시 특검을 여러 개 하다 보니 파견 검사가 부족하다고 해서 합동수사본부에서 수사하는 것으로 당정청이 조율한 것”이라고 반박했다. 

 

한편 김 후보는 이날 기자회견을 열고 △국민주권 금융개혁 △지방성장개혁 △국민주권 사법개혁 △국민정보주권 언론개혁 △개헌(5·18 헌법 전문 삽입 및 선거관리위원회 개혁) 등 ‘4+1’ 개혁 과제를 발표했다. 김 후보는 “여러 개혁과제 중에 중점적으로, 또 우선적으로 관심을 기울이겠다는 것”이라고 설명했다.


변세현 기자 3hyun@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

선미, 핑크 메이크업에 금발까지
  • 선미, 핑크 메이크업에 금발까지
  • 강예원, 20대 같은 동안 미모
  • 아이들 미연, 여신 미모에 섹시미까지 장착…글래머 몸매
  • 문가영, 휴대폰 속 얼굴 옆에서도 굴욕 없는 미모