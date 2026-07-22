정부 “안보리 대북 제재 위반한 선박 ‘프라다호’ 억류 중”

유엔 안전보장이사회의 대북 제재 결의를 위반한 선박을 정부가 억류 중인 것으로 확인됐다.

22일 외교당국에 따르면 선박 ‘프라다(PRADA)’호는 지난 3월 평택항에 입항한 뒤 현재까지 억류 상태다.

외교부. 뉴시스

외교부 당국자는 “정부는 프라다호가 과거 안보리 대북 제재 결의 위반 활동에 관여했다는 정보를 바탕으로, 평택항에 입항한 동 선박에 대해 관계부처 합동 조사를 진행했다”며 “정부 조사 결과 프라다호의 안보리 결의 위반 가담 사실이 밝혀져 안보리 결의에 따른 후속 조치로서 동 선박을 억류하고 있다”고 밝혔다.

VOA에 따르면 프라다호는 지난 3월13일 평택항에 입항한 이후 지금까지 출항하지 않고 있다. 이 선박은 ‘프라다’로 이름을 변경하기 전 ‘소피아(SOPHIA)’라는 이름으로 운항했으며, 지난 5월 미국·한국·일본·영국·호주 등 10개국과 유럽연합(EU) 대외관계청이 발표한 대북 제재 이행 공동성명에도 적시됐다.

VOA는 이 선박이 2024년 9월과 12월 두 차례 북한 남포항에서 석탄을 선적한 정황이 위성사진을 통해 확인됐다고 보도했다.

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