홈플러스 "영업 정상화 박차…인력 최소화해 비용 절감"(종합)

홈플러스는 22일 "서울회생법원이 회생 절차를 9월 4일까지 연장키로 함에 따라 영업 정상화와 구조혁신 작업에 집중할 계획"이라고 밝혔다.



홈플러스는 이날 입장문을 내고 "긴급운영자금(DIP) 대출금이 들어오는 대로 임시휴업 중인 67개 핵심 점포를 모두 오픈할 계획"이라며 "대출금이 들어오면 상품 대금, 연체된 임대료, 유틸리티 비용 등부터 우선 지급할 예정"이라고 밝혔다.

21일 서울 시내 한 홈플러스 매장.

다만 아직 대출금 입금과 납품업체와의 협의 등이 이뤄지지 않은 상황으로 영업 재개 시점은 정해지지 않은 것으로 전해졌다.



홈플러스는 회생 절차 연장 기한 안에 본격적으로 매각 작업에 나설 계획이다. 지난 5월 4일부터 휴업에 들어갔던 비핵심 점포인 37개 점은 폐점한다.



홈플러스는 "본사와 매장 모두 근무 인력을 최소화해 비용을 줄일 예정으로, 근무 인원 외 나머지는 당분간 휴직상태를 유지하게 된다"고 밝혔다.



복층 구조로 된 점포를 매장당 1천평 정도로 단층화해 영업 면적을 줄이고, 식품과 자체 브랜드(PB) 제품, 회전율이 높은 생필품 위주로 판매할 계획이다.



홈플러스는 "이는 미국의 대표적인 유통기업인 트레이더조와 유사한 방식"이라며 "이커머스 업체들과의 경쟁 아래에서 홈플러스의 회생 및 정상화를 위해 필요한 전략적 대응"이라고 설명했다.



온라인 부문은 즉시 영업이 가능한 수도권 16개 점포부터 영업을 시작해, 배송사들과의 협의를 통해 점차 영업 점포와 배송 범위를 넓혀가겠다고 밝혔다.

<연합>

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