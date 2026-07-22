고창 청년들, 함께 달리며 지역과 연결된다…‘런앤링크(RUN&LINK) 1845’ 챌린지

전북 고창문화도시센터가 청년 인구 감소와 지역 내 관계 형성 부족 문제를 해결하기 위해 달리기를 매개로 한 참여형 프로젝트를 운영한다.

고창문화도시센터는 2026 사회위기 대응 치유 프로젝트(터치유) 기획 사업의 하나로 청년 참여 프로그램 ‘런앤링크(RUN&LINK) 1845’를 추진한다고 21일 밝혔다.

전북 고창문화도신센터가 운영하는 청년 참여 프로그램 ‘런앤링크(RUN&LINK) 1845’ 포스터.

‘RUN&LINK 1845’는 청년들이 함께 달리며 자연스럽게 교류하고 지역 안에서 새로운 관계를 형성할 수 있도록 마련된 프로그램이다. ‘1845’는 고창군 청년 기준 연령인 만 18~45세와 청년들이 함께 모이는 시간인 오후 6시45분을 의미한다.

참가자는 18㎞(참가비 1만원) 또는 45㎞(〃2만원) 챌린지 가운데 원하는 코스를 선택해 자유롭게 달린 뒤 달리기 애플리케이션을 통해 기록을 인증하면 된다. 완주자에게는 공식 메달이 수여되며, 참가비 전액은 고창군 육상 꿈나무 장학금으로 사용된다.

모집은 다음 달 28일 오후 6시까지 진행하며, 거리별로 각각 선착순 50명이다. 고창군에 거주하거나 직장을 둔 청년은 물론 고창에 관심 있는 청년도 참여할 수 있다.

챌린지는 오는 27일부터 9월 18일까지 운영하며, 9월 19일에는 참가자들이 함께 성과를 나누는 결과 공유회도 열 계획이다. 개막 행사는 이달 25일 고창공설운동장에서 육상 전문 강사의 올바른 달리기 자세 교육과 단체 러닝 프로그램으로 진행한다. 참가 신청은 네이버폼을 통해 가능하며 자세한 내용은 고창문화도시센터 홈페이지와 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.

이문식 고창문화도시센터장은 “단순한 달리기를 넘어 청년들이 함께 뛰며 자연스럽게 연결되는 참여형 사업”이라며 “건강한 여가문화를 만들고 지역 안에서 새로운 관계를 이어갈 수 있도록 많은 청년의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

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