삼전 5%대 급등…하이닉스 8%↑, 장중 '200만닉스'

삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660] 주가가 22일 간밤 미국 기술주 강세에 동반 상승 중이다.



이날 오전 9시 11분 기준 삼성전자는 전장보다 5.79% 오른 27만4천원에 거래되고 있다.



장중에는 한때 27만6천원까지 오르기도 했다.



SK하이닉스도 8.50% 급등한 199만2천원에 거래 중이다.



장중에는 한때 200만원까지 올라 지난 15일 이후 4거래일 만에 '200만닉스'를 회복하기도 했다.



간밤 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 0.74%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 0.89% 올랐고, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.29% 상승했다.



특히 엔비디아(1.97%)는 차세대 AI 서버 플랫폼인 베라 루빈이 양산 단계에 진입해 이미 주요 고객사에 공급되고 있다는 소식에 올랐으며, 마이크론(12.17%), 브로드컴(2.21%) 등도 상승했다. 이에 필라델피아 반도체 지수는 5.21% 급등했다.



SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)도 13.75% 급등한 171.94달러로 마감했다.



현재 외국인이 코스피 전기·전자 업종을 7천176억원 순매수하고 있으며, 개인과 기관은 각각 3천706억원, 3천458억원 매도 우위다.

<연합>

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