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여름방학에도 우리 애는 학원으로…학부모 절반이 ‘특강’에 쓴다

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김동환 기자 kimcharr@segye.com

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초·중등 자녀 여름방학 활용 계획 설문
‘특강 참여’와 ‘사교육 집중’ 등 답변
여행과 휴식 언급도…상대적으로 낮아

“가능하면 특강을 듣는 것으로 스케줄을 정했어요.”

 

누리꾼 A씨는 최근 한 교육 관련 커뮤니티에 올라온 중학교 1학년생 자녀를 뒀다는 B씨의 ‘방학 활용 방안’ 질문 글에 “아이와 상의했다”며 이처럼 답했다. A씨는 “방학이지만 열심히 해보자는 생각으로 스케줄을 정리했다”며 “아이도 학원 특강을 듣는 게 나을 것 같다고 하더라”고 덧붙였다. 글에는 ‘아이가 게임을 하루종일 할 것 같아서 고민’이라거나 ‘놀기는 놀되 일과표를 같이 짰다’ 등 댓글이 달렸다.

 

여름방학에 신난 아이들의 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 구글의 생성형 인공지능 ‘제미나이’로 생성한 이미지
여름방학에 신난 아이들의 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 구글의 생성형 인공지능 ‘제미나이’로 생성한 이미지

 

초·중등 자녀를 둔 학부모의 절반 이상이 A씨처럼 여름방학을 자녀의 휴식보다 사교육 등 ‘학습의 연장선’ 활용에 무게를 두는 것으로 조사됐다. 영어교육 전문기업 윤선생은 지난 8일부터 13일까지 초·중등 자녀를 둔 학부모 총 610명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 전체 응답자의 54.6%가 올해 여름방학을 ‘학원 특강 등 단기 프로그램 참여’에 쓰겠다고 답했다.

 

복수응답으로 진행한 설문에서 ‘가족과 여행’을 택한 응답자는 52.3%다. 이어 ‘사교육으로 2학기 대비 집중 학습(41.0%)’, ‘휴식에 집중(33.0%)’, ‘공연 관람 등 문화생활(27.0%)’ 등의 순이었다. ‘박물관 견학 등 외부 체험활동(25.1%)’이나 ‘캠핑 등 아웃도어 활동(24.9%)’ 등 체험 중심 계획을 밝힌 응답자도 있었지만 사교육 집중 학습을 꼽은 응답 비율에 비하면 낮았다.

 

이처럼 방학을 타이트한 학습 기간으로 삼는 배경에는 한 달이 채 되지 않는 짧은 방학 기간도 영향을 미친 것으로 풀이된다. 조사에서 학부모들이 답한 자녀의 평균 여름방학 기간은 25일(3.6주)에 불과했다.

 

전체 응답자의 34.8%는 ‘식사 준비 등 가정 내 돌봄 부담 감소’를 짧아진 여름방학의 가장 만족스러운 점으로 지목했다. 이어 ‘규칙적인 생활 유지(33.5%)’, ‘방학 특강 등 단기 사교육비 절감(15.2%)’ 등의 순이었다. 이 외에 ‘학습 리듬 유지(14.1%)’라거나 ‘같이 있는 시간이 줄어 자녀와의 갈등 감소(2.1%)’ 등의 답변도 있었다.

 

반면에 여름방학이 짧아져 가장 불편한 점으로는 ‘사교육 스케줄 짜기가 애매하다(36.6%)’는 답변이 가장 많았다. 이어 ‘휴가철 성수기와 겹쳐 가족 단위 일정을 잡기 힘들다(24.3%)’, ‘1학기 복습과 2학기 예습 시간이 부족하다(15.1%)’ 등이 뒤를 이었다. 돌봄 부담은 줄었지만 짤막한 기간 탓에 학습·휴가 계획을 세우는 데는 오히려 애를 먹는 셈이다.

 

전체 응답자의 61.8%는 여름방학과 겨울방학의 이상적인 비율로 ‘두 방학의 기간이 비슷한 것’을 선택했다. ‘여름방학이 짧고, 겨울방학이 긴 것’을 고른 학부모는 18.5%였고, ‘여름방학이 길고, 겨울방학이 짧은 것’을 이상적으로 보는 학부모는 7.5%다. ‘방학 기간에 크게 개의치 않는다’는 학부모는 12.2%로 집계됐다.


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