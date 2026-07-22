“코스피 바닥 다 왔다, 약세장 아냐”…모건스탠리, 목표 9000 유지

미국 투자은행 모건스탠리가 최근 급락한 코스피가 바닥권에 근접했다는 진단을 내놓으며 코스피 목표치 9000을 유지했다. 다만 기업 이익 성장 둔화 가능성을 반영해 약세장 시나리오의 하단 전망은 기존보다 낮췄다.

사진 = 뉴시스

21일(현지시간) 경제전문 매체 인베스팅닷컴에 따르면 모건스탠리는 전날 발표한 ‘한국 시장 전략’ 보고서에서 최근 증시 조정이 깊었지만 기술적 약세장에 진입한 것은 아니며, 여러 지표가 코스피의 바닥권 진입을 시사한다고 분석했다.

모건스탠리는 코스피 목표치를 기존과 같은 9000으로 유지했다. 다만 이익 성장 둔화 가능성을 고려해 약세장 시나리오 목표치는 기존 6500에서 6000으로 낮췄다. 향후 3~6개월 코스피 예상 거래 범위는 6000~9000으로 제시했다.

이는 지난달 23일 보고서에서 제시했던 전망보다 보수적인 수치다. 당시 모건스탠리는 기본 목표치 9000을 유지하면서 강세장에서는 1만500, 약세장에서는 6500까지 가능하다고 전망한 바 있다.

모건스탠리는 이달 들어 코스피가 18% 하락하는 동안 반도체 종목들이 코스피 시가총액 하락분의 약 70%를 차지했다고 짚었다.

이어 코스피와 반도체 종목의 12개월 선행 밸류에이션(평가가치)은 역사적 저점 수준에 근접했지만, 인공지능(AI) 투자 확대 여부와 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영사)의 자본지출(CAPEX), 반도체 공급 여건 등을 둘러싼 불확실성으로 단기 변동성은 이어질 가능성이 있다고 봤다.

투자 전략으로는 성장주와 방어주를 함께 편입하는 ‘바벨 전략’을 유지할 것을 권고했다. 업종별로는 통신서비스를 비중확대로 올리고 은행을 최선호 업종으로 꼽았다.

산업재 가운데서는 방위산업을 가장 유망한 분야로 꼽았으며, 이어 조선, 발전(원자력 포함), 해외 건설 순으로 선호도를 제시했다.

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