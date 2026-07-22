전국 대부분 비 소식…'최고 37도' 무더위 지속

22일 수요일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠다. 또 강원 동해안과 충청권, 남부지방을 중심으로는 무더위가 이어지겠다.

기상청은 이날 "전국 대부분 지역에 비가 내리는 곳이 있겠으나, 소강상태를 보이는 곳이 많겠다"고 예보했다.

21일 서울 광화문 광장에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 이날 기상청은 수도권을 중심으로 강한비가 내릴것으로 예보했다.

예상 강수량은 ▲경기 남부 20~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상) ▲서울·인천·경기 북부 5~40㎜ ▲서해5도 5~20㎜ ▲강원 중남부 내륙·산지 20~60㎜(많은 곳 강원 남부 내륙 80㎜ 이상) ▲강원 북부 내륙·산지 5~40㎜ ▲강원 동해안 5~30㎜ ▲대전·세종·충남·충북 20~80㎜(많은 곳 충남 북부·충북 중·북부 100㎜ 이상) ▲전북 서부 10~60㎜ ▲전북 동부 5~40㎜ ▲광주·전남 5~30㎜ ▲경북 중·북부 내륙 20~60㎜ ▲대구·경북(중·북부 내륙 제외)·경남 서부 내륙 5~40㎜ ▲제주도 5㎜ 안팎이다.

특히 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥번개를 동반한 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의해야겠다.

당분간 기온은 평년(아침 최저기온 21~24도, 낮 최고기온 28~32도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 이날 낮 최고기온은 29~37도를 오르내리겠다.

일부 강원 동해안과 충청권, 남부지방, 제주도를 중심으로 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 31도 안팎으로 올라 덥겠다.

또 당분간 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않아 밤 최저기온이 25도 이상으로 유지되면서 열대야가 나타나는 곳이 있겠다.

주요 지역 최고기온은 서울 30도, 인천 29도, 수원 30도, 춘천 31도, 강릉 33도, 대전 32도, 청주 32도, 광주 33도, 전주 33도, 부산 32도, 울산 34도, 대구 35도, 제주 34도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준이 예상된다.

<뉴시스>

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