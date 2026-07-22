윤은혜, '13년 절제 생활' 오해 직접 해명…"흰쌀밥·탄산 완전 끊은 것 아냐"

사진=유튜브 채널 ‘윤은혜의 EUNHYELOGIN’ 화면 캡처

그룹 베이비복스 출신 배우 겸 가수 윤은혜가 방송 이후 불거진 ‘13년 절제 생활’ 오해에 대해 직접 입을 열었다.

윤은혜는 지난 21일 자신의 유튜브 채널 ‘윤은혜의 EUNHYELOGIN’에 공개한 ‘윤은혜의 7월 데일리템’ 영상에서 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 출연 당시 알려진 식습관에 대해 해명했다.

앞서 방송에서는 윤은혜가 13년 동안 흰쌀밥과 탄산음료, 술을 모두 끊은 것처럼 소개돼 화제를 모았다.

이에 대해 윤은혜는 “방송에서는 모든 음식을 13년 동안 금지한 것처럼 나와 마음이 찔렸다”며 “분량이 한정적이다 보니 제 설명이 편집된 것 같다”고 말했다.

이어 “흰쌀밥을 워낙 좋아해서 가능하면 잡곡밥으로 대체해 먹고 있다”며 “탄산음료도 피자처럼 느끼한 음식을 먹을 때 한두 모금 정도는 마신다”고 설명했다.

다만 술에 대해서는 “13년 동안 안 마신 것이 맞다”고 밝혔다.

이날 윤은혜는 피부 관리 비법도 함께 공개했다. 그는 “여름만 되면 피부 트러블이 너무 많이 나 스트레스를 받는다”며 “밀가루와 유제품을 끊으라는 이야기를 많이 듣지만 쉽지 않다”고 털어놨다.

한편 윤은혜는 방송 이후 화제가 된 식습관에 대해 직접 사실관계를 바로잡으며 오해를 해소했다.

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