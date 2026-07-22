중부 중심 최대 100mm 이상 ‘강한 비’…전국 찜통더위에 열대야까지 [오늘날씨]

수요일인 22일은 전국 대부분 지역에 비가 내리는 가운데 습도 높은 무더위와 열대야가 이어질 전망이다.

전국에 장맛비가 내리는 20일 오전 서울 종로구 광화문 인근에서 시민과 관광객들이 우산을 쓰고 걸어가고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 오늘 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강하고 많은 장맛비가 집중된다. 특히 새벽부터 아침 사이 경기 남부와 강원 남부, 충청 북부를 중심으로 시간당 강한 비가 쏟아지는 곳이 있겠으며, 비는 낮 동안 소강상태를 보이는 곳도 많겠다.

예상 강수량은 △충청권 20~80mm(많은 곳 충남 북부, 충북 중·북부 100mm 이상) △경기 남부, 강원 중·남부 내륙·산지, 경북 중·북부 내륙 20~60mm(많은 곳 80mm 이상) △서울·인천·경기 북부, 강원 북부 내륙·산지, 전북, 대구·경북, 경남 서부 내륙 5~40mm △강원 동해안 5~30mm △광주·전남 5~30mm △서해5도 5~20mm △제주도 5mm 안팎이다.

이미 수일째 이어진 비로 전국적으로 지반이 많이 약해진 상태인 만큼, 산사태나 옹벽 붕괴 등 추가 비 피해가 없도록 각별한 주의가 필요하다.

비 소식 속에서도 며칠째 계속된 찜통더위는 계속된다. 수도권을 제외한 전국 대부분 지역으로 폭염특보가 확대·발효된 가운데 전국 대부분의 최고 체감온도가 31도를 웃돌겠다.

특히 폭염특보 발효 지역은 최고 체감온도가 33도 안팎, 강원 남부 동해안과 일부 전북·경상권, 제주도는 35도 안팎까지 치솟아 온열질환 발생 위험이 매우 높다.

오늘 낮 최고기온은 29~37도로 예보됐다. 주요 도시별 낮 최고기온은 서울 30도, 강릉 33도, 대구 35도 등입니다. 밤사이에도 남부지방과 제주도를 중심으로 기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야 현상이 나타나겠다.

바다의 물결은 동해·남해·서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 안쪽 먼바다에서 0.5~1.5m로 비교적 평온하게 일겠다.

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