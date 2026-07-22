"일일 드라마 주연인데"…한그루 직접 프로필 돌린다

배우 한그루가 직접 프로필을 돌리며 작품 캐스팅을 기다리고 있는 근황을 공개했다.

한그루는 21일 유튜브 채널 '그루니까말이야' 에서 배우 황보라와 함께 집에서 식사하며 배우라는 직업에 대한 이야기를 나눴다.

황보라는 "아이 가졌을 때 드라마 찍고 지금까지 작품을 못하고 있다. 작품이 안 들어온다"고 했다.

이에 한그루는 "저는 직접 감독님과 캐스팅 디렉터들에게 프로필 돌린다"고 했다.

황보라가 "일일 드라마 주인공까지 했으면 다 알지 않냐"고 하자 한그루는 "그냥 제가 주기적으로 돌린다"고 말했다.

이어 황보라는 배우라는 직업의 현실에 대해서도 언급했다.

황보라는 "대학 동기만 해도 40여 명인데 활동하는 사람은 한두 명뿐"이라며 "나머지는 택배기사나 쿠팡, 대리운전한다. 남자애들한테 정말 핫하다"고 했다.

앞서 황보라는 배우 하정우와 동국대학교 연극영화가 동기라고 말한 바 있다.

황보라는 "하정우처럼 잘되면 정말 좋겠지만 그것도 정말 하늘이 주신 복 같다"며 "하정우도 그랬다. 본인 운이 정말 좋았다고"라고 덧붙였다.

<뉴시스>

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