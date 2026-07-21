6개 도시 수놓는 청소년 클래식 선율… 경기아트센터 교향악축제 개막

미래 클래식 무대를 이끌어갈 청소년 연주자들의 꿈과 열정이 경기도를 아름다운 선율로 물들인다.

경기아트센터는 경기도음악협회와 공동 주최하는 ‘제11회 대한민국 청소년 교향악축제’가 내달 1일부터 9월5일까지 공연을 이어간다고 21일 밝혔다.

제11회 대한민국 청소년 교향악축제 포스터. 경기아트센터 제공

2016년 시작돼 올해 11회째를 맞는 대한민국 청소년 교향악축제는 청소년 오케스트라 활동을 통해 클래식 유망주를 발굴하고 수준 높은 무대 경험을 제공해 온 대표 청소년 축제다. 지난 10년간의 성과를 발판 삼아 새로운 10년의 출발을 알리는 올해 축제는 군포, 화성, 안산, 이천, 고양, 수원을 돌며 다채로운 무대를 선보인다.

특히 올해는 각 지역을 대표하는 청소년 오케스트라뿐만 아니라 장애인 오케스트라와 해외 청소년 교향악단이 동참해 ‘음악을 통한 화합’이라는 축제의 깊이를 더한다.

축제는 지역 공연장마다 차별화된 주제로 꾸려진다. 8월1일 군포문화예술회관에서 ‘합창과 교향악의 울림을 열며’를 주제로 첫 테이프를 끊은 뒤 화성, 안산, 이천에서 열기를 이어간다. 고양 공연에선 장애인 연주 단체인 ‘기쁜우리오케스트라’가 무대에 올라 음악의 포용성과 공감의 가치를 입증한다.

대미는 9월5일 수원 경기아트센터 대극장에서 열리는 피날레 무대가 장식한다. ‘세계를 잇는 선율의 조화’라는 주제 아래 국내 청소년 오케스트라와 함께 이탈리아의 청소년 교향악단(Orchestra Giovanile Lucana)이 합류해 국경을 넘어선 국제 문화 교류의 장을 완성할 예정이다.

모든 공연은 전석 무료로 진행되며 세부 프로그램은 경기아트센터 누리집에서 확인할 수 있다.

경기아트센터 관계자는 “이번 축제는 청소년 연주자들이 음악을 매개로 배우고 성장하며 세계와 소통하는 값진 무대”라며 “미래 클래식 인재들에게 커다란 도전과 성장의 계기가 되길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지