캐나다 아빠·일본 엄마의 만남…국내 최초 레서판다 쌍둥이 출생

서울대공원에서 멸종위기종인 레서판다가 자연번식에 성공해 두 마리의 새 생명이 태어났다.

레서판다 엄마 리안(왼쪽)과 아빠 라비. 서울특별시 제공

서울대공원은 지난달 19일 오전 10시경 세계적인 멸종위기종 레서판다 두 마리가 태어나 현재 건강하게 자라고 있다고 21일 밝혔다. 이번 레서판다 탄생은 서울대공원이 꾸준히 이어온 멸종위기종 보전 노력의 결실로 국내에서는 최초다.

아빠 레서판다 ‘라비’는 AZA SSP(Species Survival Plans)을 통해 캐나다 캘거리 동물원에서, 엄마 레서판다 ‘리안’은 KAZA-JAJA 레서판다 보전 MOU를 통해 세이(수컷)와 함께 일본 다마동물원에서 2023년 반입됐다.

반입 후 첫해 함께 반입된 리안과 세이의 번식을 시도했지만 실패했고 이듬해 라비와 시도한 끝에 성공했다.

서울대공원은 번식이 까다로운 레서판다가 이곳에서 번식이 성공할 수 있었던 배경으로 사육사의 헌신적인 영양 및 건강을 비롯한 환경관리 등이라고 강조했다.

아기 레서판다. 서울특별시 제공

특히 소음에 예민한 레서판다의 특성을 고려해 방사장에서 안정감을 느낄 수 있도록 모듈러 형식의 쉘터를 직접 제작해 설치했다.

이 외에도 레서판다는 비만일 경우 번식하지 않아 신선한 대나무와 암컷 리안이 좋아하는 죽순을 직접 채취해 공급, 훈련 및 영양 관리 등을 진행했다.

그 결과 1년에 단 2∼3일에 불과한 가임기간을 정확히 파악해 단독생활하는 레서판다의 합사를 시도했고, 번식에 성공할 수 있었다.

한편 서울대공원은 아기 레서판다의 안정적 보육을 위해 세심한 주의를 기울이고 있다.

레서판다는 여러 질병에 매우 취약하기 때문에 서울대공원은 예방 접종을 마치고 안정기에 접어들 때까지 외부 노출을 차단하겠다는 방침이다.

박진순 서울대공원장은 “기후 변화와 생물 다양성이 위협받는 위기 속에서 멸종위기종인 레서판다의 귀한 출산 소식을 전할 수 있어 매우 기쁘다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지