전국 흐리고 최대 80mm 비… 남부·제주엔 찜통 더위·열대야 [내일날씨]

수요일인 22일은 전국 대부분 지역에 비가 내리는 가운데 남부지방과 제주도에는 폭염과 열대야가 이어지겠다.

지난 20일 오후 서울 종로구 도렴동 횡단보도에서 인근 직장인들이 우산을 쓰고 걸어가고 있다. 뉴시스

21일 기상청에 따르면 오는 22일 전국이 대체로 흐린 가운데 지역에 따라 비가 잠시 그치거나 약해지는 소강상태를 보이는 곳도 많겠다.

수도권과 강원·충청권을 중심으로 20∼60mm의 비가 내리겠다. 많은 곳은 80mm 이상 내리는 곳도 있겠다. 전북은 5~40㎜, 광주·전남은 5~30㎜, 경북북부내륙은 20~60㎜, 대구·경북과 경남서부내륙은 5~40㎜의 비가 예보됐다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 이어질 수 있다. 기상청은 “하천 범람과 저지대 침수, 산사태, 축대 붕괴 등 안전사고에 각별히 유의해 달라”고 당부했다.

당분간 기온은 평년(최저 21~24도, 최고 28~32도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

일부 강원동해안과 충청권, 남부지방, 제주도에는 폭염특보가 발효된 가운데 최고체감온도는 전국 대부분 지역에서 31도 안팎, 폭염특보가 내려진 지역은 33도 안팎까지 오르겠다. 전라권과 경상권, 제주도를 중심으로는 체감온도가 35도 안팎까지 치솟겠으며, 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.

22일 아침 최저기온은 23~26도, 낮 최고기온은 29~37도로 예보됐다. 서울은 아침 25도, 낮 최고 31도를 기록하겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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