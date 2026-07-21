하정우 전 수석 “AI, 불교 철학에서 방향 찾아야”

하정우 전 청와대 AI미래기획수석은 “인공지능(AI)이 앞으로 나아가야 할 방향에 대해 불교 철학이 큰 방향성을 제시해 줄 수 있을 것”이라고 말했다.

하 전 수석은 21일 서울 한국불교역사문화기념관에서 대한불교조계종 중앙종무기관 종무원 등을 대상으로 ‘AI, 한국불교 미래를 얘기하다’를 주제로 강연하며 이같이 밝혔다.

하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 21일 서울 한국불교역사문화기념관에서 ‘AI 시대, 한국불교의 미래를 말하다’를 주제로 강연하고 있다. 연합뉴스

법명 ‘혜우(慧友)’로 청와대 불자회장을 지낸 그는 이날 강연에서 AI 시대 대한민국의 성장 전략을 개괄한 뒤, 불교적 개념과 생성형 AI가 맞닿은 지점을 설명했다.

그는 ‘이것이 있으므로 저것이 있다’는 연기(緣起)를 언급하며 “AI의 결과도 독립적으로 생기는 것이 아니라 여러 요소의 연결 속에서 나타난다”고 했다. 이어 “공(空)·무아(無我, 고정된 자아가 없음)처럼 생성형 AI도 하나의 고정된 성격이 아니라 맥락과 설정에 따라 다양한 모습으로 나타난다”고 설명했다.

또한 “무상(無常, 모든 것은 변하고 머무르지 않는다)처럼 생성형 AI도 고정불변하지 않고 빠르게 발전하기 때문에 항상 최신성·맥락·검증이 중요하다”며 “업(業, 몸·입·뜻으로 짓는 행위)과 인과처럼 생성형 AI 역시 입력·설계·피드백이 쌓여 결과를 만든다. 그래서 데이터와 사용, 책임의 방향이 중요하다”고 강조했다.

하 전 수석은 “자비(慈悲)처럼 생성형 AI도 사람의 고통을 줄이고 도움을 넓히는 방향으로 설계·활용하는 것이 중요하다”고 말하며, 불교 철학을 통해 AI 개발과 활용의 윤리적 지향점을 제시했다.

그는 동시에 “AI 역시 불교 대중화에 기여할 수 있다”며 “불교 지식, 경전, 스님들의 강연 등 아날로그 데이터를 디지털화해 정부의 독자 AI 파운데이션 모델(독파모)에 학습시키면, 전 세계에서 불교 교리를 가장 잘 이해하는 AI를 만들 수 있다”고 말했다. 이어 “이렇게 만들어진 AI를 통해 국내외 신자들에게 우리 불교의 사상과 가르침을 정확하게 설명하고, 마음 돌봄과 수행을 돕는 도구로도 활용할 수 있다”며 “아울러 MZ세대의 창의성을 바탕으로 AI 저작 도구를 통해 다양한 콘텐츠를 만들어 불교 활동에 기여할 수 있을 것”이라고 전망했다.

사진=연합뉴스

강연에 앞서 하 전 수석은 조계종 총무원장 진우 스님과 불교와 AI를 주제로 짧은 대담도 나눴다. 진우 스님은 “불교적으로 보면 지금의 AI는 이미 예측되어 온 것”이라며 “즐거움과 괴로움의 질량이 같고, 동전의 앞면이 있으면 뒷면도 함께 생기듯 AI도 장점과 단점이 똑같이 많다. 내가 어떻게 바라보고 어떻게 생각하느냐에 따라 장단점이 달라진다”고 말했다.

그러면서 “AI 역시 흘러가는 문명의 과정이기 때문에 나와 남을 위해, 서로에게 도움이 되게 연구하고 이용하는 것이 중요하다”며 “좋은 정보를 AI에 많이 학습시켜 모든 사람이 AI를 통해 불교를 잘 알 수 있도록 하고, 이를 통해 괴로움에서 벗어나도록 안내하는 역할을 우리 종단이 해야 한다”고 덧붙였다.

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