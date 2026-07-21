전·현 외교관 개인정보 1만 건 털렸나

외교부 국립외교원 온라인교육시스템이 약 10개월간 해킹 조직에 장악됐던 것으로 뒤늦게 확인됐다. 외교부는 올해 2월 침해 사실을 인지하고도 약 5개월이 지난 뒤에야 이를 공개했다. 그나마도 정보유출 범위나 해킹 주체, 공격 횟수 등 세부적인 사안은 제대로 파악하지 못했다. 자신의 개인정보가 유출됐을 가능성이 있는 대상자들은 공개 직전까지 별다른 안내를 받지 못한 것으로 알려져 대응의 적절성을 둘러싼 논란이 불가피할 전망이다.

21일 서울 서초구 국립외교원 모습. 뉴스1

21일 외교부 등에 따르면, 이번 해킹으로 외교부는 물론 다른 중앙부처에서 재외공관으로 파견된 직원들까지 포함해 최대 1만건의 정보가 유출됐을 가능성이 제기된다. 이 시스템에는 외교부 본부 직원과 재외공관 공무원, 행정직원, 주재관 등의 정보가 저장된 것으로 파악됐다. 이름과 아이디, 이메일, 암호화된 비밀번호, 직책과 소속 부서 정보도 포함된 것으로 알려졌다.



외교부 당국자는 “해당 시스템에 약 1만건의 데이터가 저장돼 있다”고 말했다. 이 당국자는 공격자의 접속 횟수는 공개하지 않은 채 “주민등록번호, 휴대전화번호 등과 같은 민감 개인정보는 (해당 서버에) 없었다”면서 “일부 중복 인원이 있을 수도 있다”고 말했다. 앞서 외교부는 전날 보도자료를 통해 미상의 공격자가 국립외교원 온라인교육시스템 서버를 지난해 4∼5월 장악한 뒤 올해 2월까지 접속한 사실을 확인했다고 밝혔다.



정부는 북한이나 중국 등의 해킹 조직이 공격에 관여했을 가능성도 염두에 두고 조사 중이다. 당국자는 “주체를 단정할 만한 기술적 분석은 부족한 상태”라며 “모든 가능성을 배제하지 않고 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지