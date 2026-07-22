LH·HUG, 민간참여사업 맞춤형 금융지원

한국토지주택공사(LH)와 주택도시보증공사(HUG)가 민간 참여 공공 주택사업에 참여하는 건설사의 자금조달 부담을 낮추기 위한 맞춤형 금융지원에 나선다. 공공주택 공급 속도를 높이기 위해서다.



LH는 21일 LH경기남부지역본부에서 ‘공공주택 신속공급을 위한 패러다임 전환’을 주제로 ‘LH민간참여사업 금융지원 설명회’를 개최했다. 이번 설명회는 LH와 HUG가 민간건설사의 ‘민간참여 공공주택사업’ 참여를 확대하고 위축된 민간 건설경기 활성화를 목표로 새롭게 마련한 금융지원 상품 구조와 운용방안 등을 알리기 위해 마련됐다.



LH와 HUG가 소개한 상품은 도급형 민간참여사업(직접정산방식)의 공공분양 지구를 대상으로 한다. 신규 공모지구는 물론 분양수입금 부족으로 민간사업자가 먼저 조달한 금액이 있는 착공 지구에도 적용된다.



보증 한도는 공공분양 일반형의 경우 총사업비의 80%, 신혼희망타운 사전청약(6개월) 지연지구 등은 최대 90%까지 지원한다. 대출 이율은 HUG 보증부 프로젝트파이낸싱(PF)대출 금리 수준으로 예상된다. 보증료율은 연 0.324%의 단일 요율이 적용된다. 다만, 실제 민간사업자에게 대출이 되는 민간사업비 전체가 아니라 분양수입금 부족으로 민간사업자가 우선 조달하는 금액으로 한정한다.



그동안 LH는 정부의 주택공급 확대 방안을 차질 없이 이행하기 위해 HUG 등 관계기관과 실무 협의를 거쳐 이번 지원 체계를 완성해왔다. 고금리 장기화로 자금난을 겪는 건설업계에 실효성 있는 해법을 제시해 공공주택 공급 속도를 높이겠다는 것이다. 오주헌 LH공공주택본부장은 “앞으로도 민간과 상생협력을 기반으로 건설경기 회복을 견인하고 국민이 안심할 수 있는 고품질의 공공주택을 신속하게 공급할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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