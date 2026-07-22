현대차그룹 ‘바퀴 달린 배터리’ 서비스 통합

현대자동차그룹이 전기차를 ‘바퀴 달린 배터리’로 활용하는 ‘V2X’(Vehicle-to-Everything) 서비스 ‘올데이에너지’를 전 세계에 통합 출시한다.



현대차그룹은 21일 각국에서 개별 운영해오던 V2X 서비스를 ‘올데이에너지’로 한데 묶어 출시한다고 밝혔다. V2X는 전기차 배터리와 전력망을 양방향으로 연결해 충전 비용을 절감하고 추가 수익을 확보할 수 있는 기술이다. 전기 이용금액이 낮은 시간대에 전기차를 충전하고, 이후 필요할 때 전력을 전기차에서 쓰거나 외부에 보내는 식으로 에너지 비용을 줄일 수 있다.



앞서 현대차그룹은 세계 여러 지역에서 다양한 V2X 서비스를 개별 운영해왔다. 국내에서는 전기차를 전력망과 연결해 전력을 저장하거나 반대로 전기차에서 전력망에 전력을 공급하는 ‘V2G’(Vehicle-to-Grid) 서비스를 제주도에서 시범 운영하고 있다.



미국에서는 대형 산불과 같은 자연재해 상황 시 전기차의 전력을 가정의 비상 전력으로 활용할 수 있도록 돕는 ‘V2H’(Vehicle-to-Home) 서비스를, 네덜란드에서는 V2G 서비스와 함께 전기 요금 변화에 맞춰 전기차의 충전 속도를 지능적으로 제어하는 ‘V1G’(Smart Charging) 서비스를 선보였다.



현대차그룹은 그동안 V2X 서비스를 운영하며 축적한 기술력과 노하우를 바탕으로 전체 서비스 포트폴리오를 통합해 일관되고 신뢰할 수 있는 이용 경험을 글로벌 고객들에게 제공해 나가기로 했다. 올데이에너지는 영국을 시작으로 주요 국가에 순차적으로 현대차그룹 브랜드 차량 애플리케이션(앱)을 통해 선보일 예정이다.



현대차그룹은 하나은행과 제휴해 ‘올데이에너지 내맘적금’도 출시하고 가입 이벤트를 연다. 적금 신규 가입자 5000명을 대상으로 연 최고 4.5%의 금리를 제공한다. 현대차그룹 관계자는 “금융과 에너지 서비스가 처음 협업한 사례”라며 “적금이라는 친숙한 금융상품과 우대 혜택이 V2X 서비스에서도 제공될 것이라는 점을 알리는 동시에 V2X 대중화를 적극 추진하겠다”고 말했다.

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