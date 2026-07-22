“해산물 가득 ‘부산바다피자’ 맛 보이소”

부산시가 2028 세계디자인수도(WDC) 선정 1주년을 맞아 지역 대표 피자 브랜드인 이재모피자와 손잡고 부산의 해양 정체성을 담은 신메뉴를 선보였다.



부산시는 21일 부산진구 이재모피자 서면중앙점에서 ‘부산바다피자(WDC PIZZA·사진)’ 출시 기념행사를 개최했다. 부산바다피자는 부산의 해양문화와 지역 대표 외식 브랜드를 결합해 시민들이 일상 속에서 디자인을 경험할 수 있도록 기획한 생활밀착형 콘텐츠다. 특히 이재모피자가 창립 이후 처음 선보이는 해산물 시그니처 메뉴로, 부산 향토기업 고래사어묵의 명태살 100% 어묵 등 지역 특산물을 활용해 부산만의 미식 정체성을 담았다.

광안리의 파도를 형상화한 어묵 디자인과 풍성한 해산물 토핑을 통해 해양도시 부산의 역동성을 시각적으로 표현했으며, 맛과 디자인을 함께 즐길 수 있도록 개발했다. 함께 출시되는 세트 음료 ‘WDC 미드나잇퍼플’은 시민의 열정을 상징하는 빨간색과 개방·연결을 의미하는 파란색을 조합해 세계디자인수도 부산의 공식 브랜드 색상인 보라색을 구현했다.



시는 신메뉴 출시를 기념해 시민과 관광객이 참여할 수 있는 다양한 이벤트를 마련했다. 22일부터 다음달 31일까지 부산바다피자를 구매한 뒤 인증사진을 세계디자인수도 부산 공식 인스타그램에 올리면 추첨을 통해 50명에게 부산바다피자(L) 교환권을 증정한다. 또 오프라인 매장에서 부산바다피자를 구매하는 고객에게는 세계디자인수도 부산과 이재모피자가 공동 제작한 한정판 마그네틱 굿즈를 선착순으로 제공한다.



시는 이번 협업을 계기로 디자인과 지역 대표 브랜드를 결합한 민관 협력 모델을 확대할 계획이다.

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