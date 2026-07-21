타일러, 81만 유튜브 돌연 중단?…“하지 말라는 일 하는 게 맞을까”

21일 타일러 라쉬가 SNS에 한글과자 창업 근황을 밝혔다. 타일러 인스타그램 캡처

미국 출신 방송인 타일러 라쉬가 최근 유튜브 채널에서 갑작스러운 마지막 인사와 함께 한글 모양 과자를 만드는 소식을 공개해 눈길을 끌고 있다.

타일러는 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 공동 창업자로 참여하고 있는 식품 브랜드 ‘칼파벳’에 대한 생각이 담긴 글을 게시했다.

그는 “흥미진진한 경험, 하지 말라는 창업을 인생 한 번쯤 해보는 데 의미가 있는 것 같다”며 “이미 리스크가 워낙 많은 세상인데 하고 싶은 거, 해보고 싶은 거, 상상해본 거를 아예 안 해보는 게 더 리스크가 있다는 뜻이지 않을까”라고 말했다.

이어 “부족한 것도 많지만 그걸 채워나가는 과정 자체에 흥미를 느끼고 배움을 찾는 게 원동력이 된다”며 “피드백 주신 분들, 응원해주시는 분들 모두 정말 고맙다. 계속 화이팅해봐야겠다”고 다짐을 밝혔다.

공개된 사진 속에는 공장에서 한글과자를 만들고 출시 후 사람들을 만나는 모습 등이 담겼다. 사진에는 “하지 말라는 일을 그냥 하는 게 맞을까?”, “공장에서 첫 생산을 하게 됐을 때 완전 미친 듯 신났고 대체 뭐하고 있는 거지 싶을 때도 아직 많지만 일단 해보는 게 참 중요한 거구나 싶다” 등의 문구도 덧붙여졌다.

지난 20일 게시된 ‘일루미나티보다 소름 돋는 실존 밀실 모임의 정체’ 영상 끝부분에서 타일러가 마지막 인사를 남기고 있다. 유튜브 채널 ‘타일러 볼까요?’ 캡처

이번 근황은 불과 하루 전 전해진 유튜브 종영 인사 직후 나온 행보라 더욱 주목받고 있다. 타일러는 전날 구독자 약 81만명을 보유한 유튜브 채널 ‘타일러볼까요’에 한 영상을 게시했다.

해당 영상 말미에는 갑자기 어두운 분위기로 화면이 전환되면서 “평소와 달리 조금 무거운 이야기를 나누려고 한다”는 타일러의 모습이 담겼다.

그는 “그동안 ‘타일러볼까요’를 아껴주시고, 매주 찾아와주시는 분들 덕분에 굉장히 소중한 추억을 만들 수 있었다”며 “하지만 시작이 있다면 끝도 있는 법이라 그동안 알던 ‘타일러볼까요’는 이제 끝이 났다”고 돌연 마무리를 알렸다. 그러면서 “유종지미라고, 아름다운 마무리가 되도록 노력하겠다”며 “그동안 봐주셔서 감사드리고 앞으로 더 멋진 모습으로 찾아뵙겠다”고 덧붙였다.

이날 공개된 영상은 최근 실리콘밸리 거물 피터 틸의 20년 극비 모임 ‘다이얼로그’가 해킹돼 모임 명단이 유출되면서 밝혀진 내용을 다루고 있다.

갑작스러운 타일러의 인사에 한 누리꾼은 “타일러 채널 계속 봐온 사람들은 이상하게 느껴지는 게 당연하다”며 “채널에 애정이 많아 보였는데 공지글 올린 것도 아니고 영상 마지막에 몇십초로 짧게 인사한다는 건 채널이든 타일러 개인이든 뭔 일이 일어난 거 같다”고 우려를 표했다.

이후 SNS에 타일러의 근황이 전해졌음에도 누리꾼들의 궁금증은 해소되지 않고 있다. 누리꾼들은 “떠나는 줄 알았다. 응원한다”, “한국사람이 아닌 외국 사람이 한글을 알리고 있다니 정말 대단하다”, “아니 음모론 던지고 어두운 얼굴로 마무리하고 가면 어떡하냐 무슨 뜻이냐” 등의 반응을 보이고 있다.

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