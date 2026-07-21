있지 류진, 공연 중 '바지에 손' 논란 직접 사과 "점프슈트가 날 죽이려 해"

사진=세계일보 자료사진, 온라인 커뮤니티 캡처

걸그룹 있지 류진이 해외 공연 중 의상을 정리하는 모습이 담긴 영상으로 불거진 논란에 대해 직접 사과하며 당시 상황을 설명했다.

류진은 최근 팬들과의 라이브 방송을 통해 “바지에 손을 넣었던 것에 대해 팬 여러분께 사과와 해명을 드리려고 한다”고 말했다.

앞서 류진은 지난 11일 필리핀 마닐라에서 열린 있지의 월드투어 공연 도중 쇼트 팬츠 안으로 손을 넣어 의상을 정리하는 모습이 포착됐다. 해당 장면이 담긴 영상은 SNS와 온라인 커뮤니티 등을 통해 빠르게 확산되며 화제를 모았다.

이에 류진은 “점프슈트가 너무 올라가서 정말 아팠다”며 “별생각 없이 의상을 내렸던 건데 나중에 영상을 다시 보니 나도 조금 그렇더라. 손이 좀 많이 들어가긴 했더라”고 당시 상황을 설명했다.

이어 “무대에서 그런 행동을 한 점은 팬 여러분께 죄송하다”며 “공공장소에서 바지에 손을 넣는 것은 잘한 행동이 아니다. 특히 무대 위에서는 바지에 손을 넣지 않겠다”고 사과했다.

그러면서 “친구가 삼창을 시켰다”며 “공공장소, 특히 무대 위에서는 바지에 손을 넣지 않겠습니다”라고 세 차례 외친 뒤 “늘 내 편이 되어주는 팬들에게 그런 모습을 보여드려 저 자신에게도 실망했다”고 덧붙였다.

류진은 “점프슈트가 먼저 나를 반 갈라서 죽이려고 했다”고 농담을 섞어 말한 뒤 “다음에는 점프슈트도 데려와 입장 표명을 시키겠다”고 유쾌하게 마무리하며 팬들을 웃게 했다.

류진의 해명 이후 온라인에서는 다양한 반응이 이어졌다. 일부 팬들은 “의상이 불편했다면 충분히 이해할 수 있다”, “직접 설명하고 사과해줘서 고맙다”는 반응을 보인 반면, 일각에서는 “무대 위에서는 조금 더 신중했어야 했다”는 의견도 나왔다.

한편 ITZY는 세 번째 월드투어를 진행 중이며, 오는 8~9일 서울 올림픽홀에서 다섯 번째 팬미팅을 개최한다. 이후 마카오를 시작으로 타이베이, 런던, 암스테르담, 파리, 프랑크푸르트, 싱가포르 등에서 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지