고우석, 홈런 등 장타 4개 맞고 3실점… 4경기 던지고 마이너리그 강등

제구 난조로 부진한 모습을 보인 고우석(미네소타 트윈스)이 빅리그 데뷔 후 4경기 등판 만에 마이너리그로 내려갔다.

고우석은 21일(한국시간) 미국 오하이오주 클리블랜드의 프로그레시브 필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 클리블랜드 가디언스와 방문 경기에서 3-10으로 뒤진 7회말 등판해 1이닝 동안 홈런 1개 포함 장타만 4개를 맞고 3실점 했다. 전날 시카고 컵스를 상대로 1이닝 동안 공 23개를 던지고 무실점으로 막았지만 1사 만루에 몰리는 등 고전했던 고우석은 이날도 24구를 소화했다.

고우석(미네소타 트윈스)이 빅리그 데뷔 후 4경기 등판 만에 마이너리그로 내려갔다. AP연합뉴스

이날 고우석은 최고 시속 153㎞이 찍히는 포심 패스트볼을 무기로 삼진 2개를 잡았지만, 홈런 1개와 2루타 3개를 맞아 올 시즌 평균자책점은 9.00으로 치솟았다. 특히 고우석은 자신의 첫 피홈런 상대였던 패트릭 베일리에게 솔로 홈런을 허용했다. 2구째 시속 151㎞ 포심 패스트볼이 가운데로 몰렸고, 베일리가 이를 받아쳐 가운데 담장을 넘겼다. 고우석이 빅리그에서 허용한 홈런 2개는 모두 베일리에게 내준 것이다. 빅리그 데뷔전이었던 지난 10일 클리블랜드전에 등판해 베일리에게 홈런을 맞았다.

고우석은 이어 피티 핼핀과 카일 만자도에게 연속 2루타를 맞아 무사 2, 3루 위기를 자초했다. 이날 3안타를 기록한 트래비스 바자나를 7구째 시속 131㎞ 몸쪽 낮은 커브로 헛스윙 삼진 처리했지만, 후속 타자 체이스 델로터에게 초구 슬라이더를 공략당해 2타점 2루타를 내줬다. 이후 추가 실점 없이 남은 두 타자를 삼진과 중견수 뜬공으로 처리하고 이닝을 마쳤다.

미네소타는 4-13으로 졌고, 경기 후 고우석을 마이너리그로 내려보냈다. 좌완 켄드리스 로하스가 대신 빅리그에 올라올 예정이다. 고우석은 빅리그 4경기에서 4이닝 4실점을 기록했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지