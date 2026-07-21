제이오션중공업, 유캐스트와 스마트 조선소 구축 협력

HJ중공업의 최대주주인 에코프라임마린퍼시픽이 군산조선소 인수를 위해 설립한 제이오션중공업이 유캐스트와 함께 군산조선소를 차세대 스마트 조선소로 구축하기 위한 협력에 나섰다.

제이오션중공업은 유캐스트와 ‘군산조선소 스마트 조선소 구축 및 이음5G(5G 특화망) 기반 피지컬 AI 솔루션 도입 사업’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

김재형 유캐스트 김재형 대표(왼쪽)와 하화정 제이오션중공업 대표가 ‘군산조선소 스마트 조선소 구축 및 이음5G 기반 피지컬 AI 솔루션 도입 사업’을 위한 업무협약을 체결하고, 기념촬영을 하고 있다. 제이오션중공업 제공

이번 협약은 제이오션중공업의 조선·해양 인프라와 유캐스트의 5G 특화망, 인공지능(AI) 전환(AX), 사물인터넷(IoT), 로봇 기술을 접목해 군산조선소의 디지털 전환과 스마트 조선소 구축을 추진하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 제이오션중공업은 스마트 조선소 구축을 위한 실증 부지와 현장 설비 등 인프라를 제공하고, 공정 데이터와 조선소 특화 시나리오를 활용한 실증 환경 조성을 지원한다. 유캐스트는 사업의 마스터플랜을 수립하고 이음5G 무선통신 인프라를 설계·구축한다. 또 조선소 전역의 자산과 공정을 실시간으로 관리하는 3D 디지털 트윈 플랫폼과 크레인·선박 블록 등 주요 설비의 관리·추적을 위한 IoT 센서 네트워크, 종이 없는 작업·공정 관리 체계를 구축할 예정이다.

양사는 작업자 안전 강화를 위해 AI 기반 폐쇄회로(CC)TV와 밀폐공간의 가스·환경 정보를 실시간으로 감시하는 IoT 센서를 연계한 통합 관제 시스템도 구축한다. 이와 함께 용접과 도장, 운반 공정에 산업용·협동 로봇과 자율주행 운반로봇(AGV·AMR), 피지컬 AI 솔루션을 적용해 자율제조 기반을 확대할 계획이다.

양사는 또 AX 산업단지 실증과 5G 특화망 확산을 위한 정부 지원사업에도 공동 참여하기로 했다. 정부 지원사업에 선정될 경우 유캐스트가 주관기관으로 컨소시엄을 구성할 수 있도록 협력 체계를 이어갈 방침이다.

제이오션중공업 관계자는 “이번 협약을 계기로 군산조선소에 이음5G와 피지컬 AI 기술을 접목해 공정의 디지털 전환을 가속화하고 안전성과 생산성을 높여 스마트 조선소 구축에 속도를 낼 계획”이라고 말했다.

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