‘세계 No.1’ 신진서, 카타고 꺾었다… 10년 만에 AI 설욕

바둑 세계랭킹 1위 신진서 9단이 이세돌 9단과 알파고의 대결 이후 10년 만에 열린 인공지능(AI)과의 맞대결에서 극적인 역전승을 거두었다.

바둑 세계 랭킹 1위 신진서 9단. 뉴스1

신진서는 21일 서울 중구 한국경제TV스튜디에서 열린 카타고와의 ‘쎈수학·한경 기신전’에서 221수 만에 11집 반승을 기록했다.

그는 지난 17일 진행된 1국에서 245수 만에 흑 불계패했으나, 19일 2국에서 4시간 50여분에 걸친 혈투 끝에 290수 만에 4집 반 승을 거뒀다. 그리고 이날 2연승을 거두면서 역전승을 기록했다.

이번 인간과 AI 대결은 지난 2016년 3월 이세돌 9단이 AI 알파고에 1승 4패로 진 이후 10년 만이다. 이번에는 인간이 AI를 상대로 승리하면서 설욕했다.

신진서가 상대한 카타고는 미국의 컴퓨터 과학자 데이비드 우가 개발한 오픈소스 바둑AI로, 현재 프로기사들의 연구와 훈련, 바둑 중계 해설 등에서 폭넓게 활용되고 있는 대표적인 바둑 인공지능이다.

신진서가 2점을 먼저 놓는 2점 접바둑이었지만, 현존 최고로 평가되는 바둑 AI 카타고를 상대로 역전승을 거두며 인간의 두뇌 향상에 새로운 희망을 보여 주었다.

이날 카타고는 1, 2국 화점과 달리 3국을 소목으로 시작하는 변화를 줬다.

카타고의 다른 출발에 신진서는 2분여 동안 생각에 잠겼고, 첫수를 우하귀 소목으로 뒀다.

이후 대국은 전투 없이 집차지 바둑으로 펼쳐졌고, 흑진이 집으로 굳어지면서 유리한 형세를 만들었다.

신진서는 끝까지 집중하며 실수하지 않았고, 11집 반승으로 웃었다.

이번 승리로 신진서는 총 1억원의 승리 수당(1승당 5000만원)과 고급 세단 제네시스 G90을 받게 됐다.

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