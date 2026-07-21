'라스' 유튜버 된 김영광 "교통사고 합의 중에도 명함 돌려"

MBC '라디오스타'

은퇴 후 유튜버가 된 전 축구선수 김영광이 상상초월 홍보법을 밝힌다.

22일 오후 10시 30분 방송되는 MBC '라디오스타'는 김정민, 김영광, 이승우, 정승환이 게스트로 출연한다.

이날 김영광은 예능인의 길을 결심하게 된 계기를 털어놓는다. 은퇴 후 방송 활동을 전혀 생각하지 않았지만, 유튜브에 출연해 웃고 떠들었을 뿐인데 다음 날 출연료가 입금되자 아드레날린을 느꼈다고. 이어 팬들이 제작해준 홍보용 부채까지 들고 언제든 방송에 불러 달라며 "죽을 각오가 돼 있다"라는 비장한 예능 야망을 드러낸다.

유튜브 구독자를 늘리기 위한 김영광의 상상 초월 홍보법도 공개된다. 교통사고 후 합의 과정에서 주머니에 항상 가지고 다니던 유튜브 명함을 꺼내 운전자와 차에 타고 있던 가족에게까지 이를 건넸다고 말해 폭소를 안긴다. 강렬한 인상 때문에 축구계와 주먹계의 스카우트를 동시에 받았다고 고백해 놀라움을 안긴다. 이 내용은 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

김영광은 프로 축구 선수 출신으로 2023 시즌을 마지막으로 현역에서 은퇴한 뒤 방송인으로 변신했다. 이후 '피의 게임 3', '슈팅스타', '뽈룬티어', '골 때리는 그녀들', '예스맨' 등 예능에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다. 또한 유튜브 채널 '나 김영광이오'로도 대중과 만나고 있으며, 해당 채널의 구독자는 14만 명을 돌파했다.

<뉴스1>

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