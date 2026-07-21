‘프랑스 전문가’ 정일영 교수, 푸조 컬처 큐레이터 됐다

프랑스 문화 전문가로 활동 중인 정일영 인하대학교 영미유럽인문융합학부 초빙교수가 프랑스 자동차 브랜드 푸조(PEUGEOT)의 공식 ‘푸조 컬처 큐레이터’로 선정됐다.

푸조는 프랑스의 역사와 문화, 예술, 라이프스타일을 보다 깊이 있게 소개하기 위해 정 교수를 컬처 큐레이터로 위촉했다고 밝혔다. 그는 앞으로 푸조가 지닌 프랑스 헤리티지와 브랜드 철학을 다양한 문화 콘텐츠를 통해 전달할 예정이다.

정 교수는 인하대학교 영미유럽인문융합학부 초빙교수로 재직하며 프랑스 역사와 문학, 예술, 사회를 연구해온 전문가다. 오랜 기간 대학 강단에서 학생들을 가르치는 한편, 기업과 공공기관, 문화기관 등을 대상으로 프랑스 문화와 유럽 인문학을 주제로 한 강연을 이어왔다.

정일영 교수. 스텔란티스코리아

그는 최근 방송 프로그램과 유튜브 콘텐츠, 팟캐스트 등에 출연해 프랑스의 역사와 문화, 여행, 미식, 예술 등을 흥미롭게 풀어내며 인지도를 높였다. 특히 프랑스 사회와 라이프스타일을 소개하는 콘텐츠가 온라인에서 꾸준히 화제를 모으면서 ‘프랑스 전문가’로 자리매김했다.

푸조는 이같은 전문성과 대중성을 높이 평가해 정 교수를 컬처 큐레이터로 선정했다고 설명했다. 정 교수는 앞으로 자동차를 단순한 이동수단이 아닌 프랑스 문화와 감성을 담은 라이프스타일 브랜드라는 관점에서 푸조의 역사와 디자인 철학, 예술적 가치 등을 소개하는 콘텐츠를 제작할 예정이다.

정 교수는 “푸조는 오랜 역사 속에서 프랑스 특유의 감성과 디자인 철학을 이어온 브랜드”라며 “프랑스 문화의 매력을 쉽고 재미있게 전달할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 선보이겠다”고 밝혔다.

푸조 관계자는 “정일영 교수는 깊이 있는 전문성과 대중과 소통하는 전달력을 모두 갖춘 인물”이라며 “푸조가 지닌 프랑스 헤리티지를 보다 친숙하게 알리고 브랜드의 문화적 가치를 전달하는 데 큰 역할을 해줄 것으로 기대한다”고 전했다.

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