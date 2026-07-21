수백만원 내고 한국어시험 대리시험, 전자장비 동원까지…부정행위로 학위·장학금 가져간 외국인 일당 113명 검거

수백만원 돈을 지급하고 한국어능력시험(TOPIK) 성적을 부정하게 취득하도록 주관한 브로커가 10여명의 대리응시자, 100여명의 의뢰자와 함께 경찰에 검거됐다.

서울경찰청 광역수사단 국제범죄수사계는 21일 브리핑을 열고 TOPIK 시험장에서 위조신분증을 제시하고 대리시험을 보거나 첨단 장비를 동원해 부정하게 응시해 시험감독관의 업무를 방해한 일당 중 대리시험 브로커인 28세 남성 A씨를 위계공무집행방해 혐의로 구속하고 1억5000만원을 추징한다고 밝혔다. 경찰은 이 과정에서 대리시험을 응시한 11명, 이들에게 대리시험을 의뢰한 99명, 부정 장비 사용 의뢰한 2명도 같은 혐의로 불구속 입건했다.

중국 업체가 한국어능력시험(TOPIK) 고득점을 받을 수 있다며 SNS에 올린 광고. 서울경찰청 제공

압수수색을 통해 확인한 의뢰자 수는 이들을 포함해 300명이 넘는 것으로 알려졌다. 응시생들에게 소형 이어폰, 송수신기 등 장비를 공급한 장비 전달책 2명 및 중국 총책 B에 대해서도 추적 수사를 진행하고 있다. 경찰은 총책의 경우 5억원에 달하는 수익을 봤다고 추정했다.

경찰에 따르면 총책 B는 중국 사회관계망서비스(SNS)인 샤홍슈 등에 대리 응시 또는 부정장비를 이용한 TOPIK 고득점을 광고해 의뢰자를 모았다. B는 대리시험 의뢰자 명의로 위조신분증을 제작하거나 의뢰자와 용모가 비슷한 응시자를 선발하고 부정 장비도 공급했다. 구속된 브로커 A는 의뢰자 인적사항을 B에게 전달하는 역할을 맡았고, 매크로프로그램을 제작해 TOPIK 응시∙시험장 선정∙일괄 결제 등 시험접수 전 과정을 관리했다.

부정 장비 사용을 의뢰한 이들에겐 장비전달책이 현장에서 소형 이어폰∙송수신기 등 장비를 전달하고 시험 당일 실시간으로 정답을 전달했다. 경찰은 “이들은 감독관에게 제출하지 않은 별도의 휴대전화를 품은 채로 시험에 응시했다. 미팅 애플리케이션을 통해 정답을 불러주면 송수신기를 통해 이어폰으로 전달돼 정답을 들으면서 시험을 볼 수 있는 구조”라고 설명했다.

서울경찰청 광역수사단 국제범죄수사계가 TOPIK 부정응시를 주도한 브로커와 부정응시자, 의뢰자 등 100여명을 검거했다고 21일 밝혔다. 뉴스1

경찰에 따르면 의뢰자들이 지급한 대리시험 비용은 1만 위안(약 218만원)에서 3만5000 위안(약 765만원)에 달했다. 역시 샤홍슈 광고를 통해 대리시험에 응시한 이들은 건당 80만원을 받은 것으로 알려졌다. 경찰은 “TOPIK 시험이 난도가 있고, 의뢰자가 요구하는 등급에 맞춰야 의뢰비를 받을 수 있다. 한국어 능력이 뛰어난 이들이 대리 응시했을 것으로 추정한다”고 밝혔다. 응시자 중 한 명은 한국 귀화자로 알려졌다. 경찰은 이들이 부정 취득한 TOPIK 점수를 대학 입학, 장학금 수령, 기업 입사에까지 활용한 것으로 파악하고 있다. 검거된 의뢰자들은 지방 소재 대학은 물론 서울 소재 대부분의 대학에도 입학했던 것으로 확인됐다.

경찰은 “IT기술을 활용한 지능형 부정행위, 조직적∙지능적 수법에 따른 적발 한계, 교육∙학사 행정 신뢰성 훼손 및 법적 경각심 부재를 확인했다”며 “변화하는 환경에 맞춰 점점 더 지능화되는 범죄에 대응하기 위해 수사 전문성 및 관계기관과의 협업을 강화하고, 관련 범죄에 대한 지속 모니터링 및 강도 높은 단속 활동을 확대해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

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