'김숙티비' 김숙, 뒤늦게 확인한 세금 고지서에 당황…"제주 집 날아가게 생겨"

코미디언 김숙이 세금 문제로 제주 집을 날릴 뻔해 당황해했다.

지난 20일 유튜브 채널 '김숙티비'에서는 '김숙 본격 제주 로망 실현? 마당 꾸미고 청게 잡으러'라는 제목의 영상이 게시됐다.

유튜브 '김숙티비' 영상 갈무리

영상 속에는 제주살이를 시작한 김숙이 본격적으로 집을 보수하는 모습이 담겼다. 직접 마당에 수국을 심는가 하면, 로즈마리, 스피아민트 등을 심으면서 정원을 가꿨다.

이후 김숙은 밀린 서류 작업을 하기 시작했다. 특히 이때 세금 고지서를 늦게 확인한 김숙은 "지금 집이 날아가게 생겼다"라고 당황하는 모습도 보였다.

이에 김숙은 세금 자동이체를 스마트폰으로 신청하려 했지만, 평소 기계 사용에 익숙하지 않아 계속해서 어려움을 겪었다. 김숙은 결국 스마트폰을 포기하고 노트북으로 세금 자동이체에 성공하며 기뻐했다.

한편 김숙은 지난 3월부터 5월까지 방송된 tvN 예능 프로그램 '예측불가'에 출연해 제주의 폐가를 리모델링하는 모습을 보여줬다. 이후 자신만의 제주 주택을 완성한 김숙은 이곳에서 제주살이의 로망을 채우고 있다.

<뉴스1>

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