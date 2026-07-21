북·중 상반기 교역액 15억 달러 넘어…2017년 이후 최대 [북*마크]

올해 상반기 북한과 중국의 교역액이 약 15억 달러로 집계됐다. 유엔 안전보장이사회(안보리)의 대북 제재가 본격화하기 전인 2017년 이후 최대치다.

미국의소리(VOA) 방송은 21일 중국 해관총서의 올해 1∼6월 무역자료를 분석한 결과를 보도했다. 이 기간 북·중 교역액은 15억687만달러(약 2조2000억원)로, 지난해 같은 기간(12억6076만달러)보다 19.6% 늘어난 수치다.

김정은 북한 국무위원장은 지난 16일 북중 우호조약 체결 65주년을 계기로 방북한 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석을 단장으로 한 중국 당·정대표단을 접견했다. 조선중앙통신 연합뉴스

올해 교역 회복세는 수입과 수출 전반에서 나타났다. 올해 상반기 북한은 중국에서 11억8280만달러를 수입했다. 지난해보다 12.7% 늘어난 수치다. 북한이 중국으로 수출한 교역액 역시 작년 동기 대비 54.1% 급증한 3억2408만달러였다.

북·중 교역액은 2017년 상반기 25억5450만달러를 기록했지만, 대북 제재가 시행된 2018년에는 11억453만달러로 급감했다.

코로나19 여파로 국경이 봉쇄되면서 2021년 상반기 6572만달러까지 줄었다가 국경을 재개방한 이후 꾸준히 회복세다. 해관총서에 따르면 2025년 북중 무역 총액은 27억3487만 달러로 2024년 21억8039만 달러 대비 25.4% 증가했다.

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