임수향, 번아웃 고백…"60평대 집 떠나고 스포츠카 정리"

배우 임수향이 번아웃을 겪었던 과거를 돌아봤다.

20일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'에는 배우 유이와 임수향이 게스트로 출연했다.

20일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'에는 배우 임수향이 게스트로 출연했다. tvN 제공

이날 임수향은 거주하던 집과 차를 정리했다고 밝혀 눈길을 끌었다.

그는 "정리하는 삶을 살고 싶었다"며 "60평대 한강뷰 집에서 절반 정도 규모의 집으로 이사했고, 타고 다니던 스포츠카도 처분하고 작은 차로 바꿨다"고 말했다.

이어 "제 차가 스포츠카였다. 람보르기니, 페라리로 점점 소문이 커졌다"며 "'임수향 슈퍼카'라며 기사가 많이 났다. 나중엔 더 과해졌다"고 설명했다.

그러면서 "유튜브에서 '이 차 왜 샀냐'는 질문에 '허세'라고 장난으로 말했는데 기사 제목엔 '허세로 슈퍼카 샀다'고 나더라"라고 털어놨다.

집과 차를 정리하게 된 계기는 번아웃이었다.

임수향은 "제 인생에서 번아웃이 왔던 시점이 있었다. 당시 연극을 할 때였다"며 "원래 연극 연습하는 걸 좋아했는데 정말 아무것도 하기 싫더라. 극장도 가기 싫고 연습도 하기 싫었다"고 고백했다.

그는 "'내가 원하는 건 뭐지?' '어떤 사람이, 어떤 배우가 되고 싶은 거지?'라며 고민했다"며 "그땐 제가 예전보다 많이 도전하지 않는다고 생각했다. 안 하던 일들을 도전해 보기 시작했다"고 떠올렸다.

임수향은 "러닝도 시작하고 이것저것 제 삶을 조금씩 바꾸기 시작했다. 생각도 바뀌었다"며 "많은 것들이 다 나한테 필요할까?'라는 생각하게 됐고, 좀 더 간결하게 살아보면 어떨까 싶었다. 도전들이 내 생각을 바꾸고 성장한 계기가 됐다"고 전했다.

<뉴시스>

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