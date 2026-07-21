이창동 '가능한 사랑' 토론토 간다…"동시대 가장 위대한 감독"

이창동 감독 새 영화 '가능한 사랑'이 토론토영화제에서 처음 관객을 만난다. 넷플릭스는 이 작품이 오는 9월 열리는 51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 부문에 초청됐다고 21일 밝혔다.

'가능한 사랑'은 이 감독이 '버닝'(2018) 이후 8년만에 내놓은 신작이다. 해고노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그의 남편, 이 두 부부가 다큐멘터리 영화 제작을 위해 만나 서로 다른 삶을 마주하고 숨겨졌던 욕망을 알게 되면서 벌어지는 이야기를 그린다.

영화 가능한 사랑 스틸컷. 넷플릭스

캐머런 베일리 토론토영화제 집행위원장은 "이 영화는 부부 관계와 계급 그리고 영화 그 자체를 깊이 있게 탐구한다. 이 작품은 동시대 가장 위대한 영화감독으로서 그의 명성을 다시 한번 공고히 증명해 보인다"고 말했다. 또 "이 감독은 압도적인 힘과 놀라운 섬세함을 동시에 가진 예술가다. 그동안 영화감독으로서, 그리고 심사위원으로서 그를 여러 차례 토론토에 모실 수 있어 큰 영광"이라고 했다.

배우 전도연이 '미옥'을, 설경구가 미옥의 남편 '호석'을 맡았다. 조인성은 '상우'를, 조여정이 상우의 아내 '예지'를 연기했다.

넷플릭스 영화인 '가능한 사랑'은 올해 중 극장 개봉을 한 뒤 넷플리스에서 공개될 예정이다. 한편 올해 토론토영화제는 오는 9월10일 열린다.

<뉴시스>

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