“전기요금 아끼세요”… 한전, 주택용 누진단계 변경 알림 서비스 도입

한국전력이 폭염으로 인한 냉방 수요 급증에 대비해 전기요금 부담 완화를 돕기 위해, 주택용 누진단계 변경 실시간 알림 서비스를 시행한다고 21일 밝혔다.

주택용 누진단계 변경 실시간 알림 서비스 예시. 한전 제공

이번 알림서비스는 고객의 전기 사용량이 주택용 전기요금 누진 3단계 진입 기준의 80%에 도달했을 때 실시간으로 알림을 발송하는 서비스다.

기본요금과 전력량 요금 단가가 큰폭으로 인상되는 누진 3단계 진입 전에 미래 안내해, 고객이 자발적으로 전기 사용을 조절하고 요금을 절감하도록 돕는다.

해당 서비스는 모바일 앱 ‘한전ON’의 푸시 알림으로 전송되며, 앱 미가입자에게는 카카오톡 알림톡으로 발송도니다. 알림 메시지를 클릭하면 한전의 에너지 절약 플랫폼인 ‘슬기로운 전기생활’의 요금 진단하기 화면으로 연결돼 실시간 살용량과 누진 단계와 예상요금까지 확인할 수 있다.

한전은 이번 알림서비스를 ‘한전ON’ 가입자 약 230만가구를 대상으로 시범 운영하고 12월에는 지능형전력계량기(AMI)가 부설된 주택용 전 고객 1100만가구로 확대할 계획이다.

한전 관계자는 “실시간 전력 데이터 기반의 맞춤형 서비스로 국민들은 전기요금 부담을 덜고, 국가적으로는 하계 전력 피크를 완화해 수급 안정에 기여할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 고객이 체감할 수 있는 서비스를 확대해 국민 편익을 높이겠다”고 말했다.

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