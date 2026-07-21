'수상한데?' 1억 피해 봤던 택시 기사, 보이스피싱 검거 도와

과거 1억원이 넘는 전기통신금융사기(보이스피싱) 피해를 당한 택시 기사가 예리한 눈썰미로 보이스피싱 전달책 검거를 도왔다.



21일 전북 김제경찰서에 따르면 지난 10일 오후 7시께 택시 기사 A씨는 김제에서 20㎞가량 떨어진 부안의 한 신협으로 이동해달라는 승객 B(60대)씨를 태웠다.



두둑한 가방을 든 채 시간에 쫓기듯 불안해하는 B씨를 본 A씨는 '김제에도 신협이 있다'며 그를 김제의 한 신협 앞에서 내려줬다.



그가 내린 뒤에도 A씨는 바로 출발하지 않고 정차한 채 B씨의 행동을 유심히 살폈고, 그가 많은 현금을 ATM 기기에 입금하려는 것을 보고 즉시 경찰에 신고했다.



3년 전 자신이 1억3천만원의 피해를 봤을 당시 보이스피싱 전달책의 행동과 유사했기 때문이다.



A씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 B씨가 보이스피싱 조직에 2천만원을 전달하려는 것을 확인하고 체포했다.



경찰은 B씨가 7회에 걸쳐 7억7천500만원 상당의 돈을 조직에 전달한 것으로 확인, 그를 전기통신 금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 혐의로 조사 중이다.



경찰은 범인 검거와 피해 예방에 기여한 A씨에게 감사장과 신고 포상금을 전달했다.



경찰 관계자는 "택시 기사의 침착한 판단이 범인 검거에 결정적인 역할을 했다"며 "수상한 행동을 목격하면 즉시 경찰에 신고해달라"고 당부했다.

<연합>

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