배우 허남준, 디올 뷰티 부티크서 소바쥬 컬렉션 체험

배우 허남준이 디올 뷰티 롯데월드몰 부티크를 방문해 디올 하우스의 남성 향수 컬렉션 ‘디올 소바쥬’를 체험했다.

지난 15일 크리스챤 디올 뷰티의 초청으로 부티크를 찾은 허남준은 매장을 둘러보며 소바쥬 컬렉션의 대표 제품인 ‘소바쥬 오 드 뚜왈렛’과 ‘소바쥬 애프터 쉐이브 로션’을 직접 체험했다.

소바쥬 오 드 뚜왈렛은 시트러스 우디 계열의 향이 특징이다. 소바쥬 애프터 쉐이브 로션은 면도 후 피부에 사용하는 제품으로, 소바쥬의 향과 함께 일상적인 남성 그루밍 루틴에 활용할 수 있다.

여름에는 높은 기온과 습도 등 계절적 특성을 고려해 향수와 그루밍 제품을 선택하는 만큼, 디올 뷰티는 소바쥬 컬렉션을 활용해 향기와 면도 후 케어를 연결한 여름 시즌 그루밍 루틴을 소개하고 있다.

이날 허남준은 소바쥬 컬렉션 제품을 살펴보며 디올이 전개하는 프래그런스와 그루밍 유니버스를 경험했다. 허남준은 “평소 강렬하고 상쾌한 향으로 존재감과 자신감을 더하고 싶을 때 디올 소바쥬 오 드 뚜왈렛을 즐겨 사용한다”고 밝혔다.

한편 디올 뷰티 롯데월드몰 부티크는 스킨케어, 메이크업, 향수 등 디올 뷰티 제품군을 선보이고 있다. ‘라 콜렉시옹 프리베 크리스챤 디올’ 프래그런스 컬렉션과 디올 아이웨어, 꾸뛰르 패션 주얼리도 함께 구성해 뷰티와 패션 제품을 함께 살펴볼 수 있도록 했다.

이번 허남준의 방문을 통해 소개된 소바쥬 컬렉션은 향수를 중심으로 애프터 쉐이브 등 그루밍 제품을 함께 구성해 남성의 일상적인 향기와 케어 루틴을 제안한다.

디올 뷰티는 여름 시즌 롯데월드몰 부티크에서 소바쥬 컬렉션을 비롯한 프래그런스와 그루밍 제품을 선보이고 있다.

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