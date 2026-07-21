메시 “고통 너무 커…치유 오래 걸릴 것”…월드컵 준우승 후 첫 심경

‘축구의 신’ 리오넬 메시가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전 패배의 아쉬움을 고백했다.

메시는 20일(현지시간) 자신의 인스타그램을 통해 “고통이 너무 크다. 이 상처가 치유되는 데는 오랜 시간이 걸릴 것 같다”며 월드컵 준우승 직후의 심경을 밝혔다.

아르헨티나는 전날 열린 결승전에서 스페인에 0-1로 패하며 대회 2연패 도전에 실패했다. 메시는 경기 종료 후 한동안 그라운드에 주저앉아 응원석을 바라보며 눈물을 흘렸고, 별다른 인터뷰 없이 경기장을 떠났다.

리오넬 메시. 연합뉴스

그는 “지금은 우리가 이뤄낸 성과를 제대로 평가하기 어렵지만, 대표팀은 2회 연속 월드컵 결승에 올랐다”며 “모든 것을 쏟아 부어 뒤집었던 경기들, 영원히 기억될 순간들이 있었다. 선수단의 헌신과 국민들의 응원이 더해져 우리는 다시 세계 정상급 팀이라는 것을 증명했다”고 말했다.

이번 대회에서 아르헨티나는 32강에서는 카보베르데를, 8강에서는 스위스를 연장 접전 끝에 꺾었고, 16강 이집트전과 4강 잉글랜드전에서는 역전승을 거두는 등 숱한 고비를 넘으며 저력을 보였다. 그러나 결승에서는 스페인의 벽을 끝내 넘지 못하고 패했다. 메시 역시 상대의 압박에 평소보다 영향력을 발휘하지 못했다.

메시는 “응원과 격려의 메시지를 보내주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”며 “우리는 다시 하나가 됐고, 아르헨티나인이라는 자부심을 함께 나눴다”고 팬들에게 감사 인사를 전했다. 이어 “우승을 차지한 스페인에도 축하를 보낸다”며 승자에게도 존중을 표했다.

월드컵 최다 출전 기록을 보유한 메시는 이번 대회에서 아르헨티나의 8경기에 모두 출전해 8골 4도움을 기록했다. 이로써 그의 월드컵 통산 기록은 34경기 21골 12도움으로 늘어났다.

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