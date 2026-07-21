반도체 호조에 7월 중순 수출액 549억달러…52.3% 늘어 신기록

반도체 호조가 이어지면서 이달 중순 수출액이 7월 기준 역대 최대 기록을 새로 썼다.



21일 관세청에 따르면 7월 1∼20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 549억달러로 지난해 같은 기간보다 52.3% 증가했다.

지난 15일 부산항 신선대, 감만부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

7월 1∼20일 기준 역대 최대 규모로, 종전 최고였던 2024년의 369억달러를 넘어섰다.



조업일수는 14.5일로, 작년 같은 시기(15.5일)보다 하루 적었다. 일평균 수출액은 1년 전보다 62.9% 늘어난 37억9천만달러였다.



품목별로는 반도체 수출이 180.6% 늘어난 221억달러로 집계됐다. 7월 1∼20일 기준으로 역시 최고 기록을 세웠다.



전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 18.4%포인트(p) 상승한 40.3%로 집계됐다.



인공지능(AI) 서버용 SSD 수요 확대에 힘입어 컴퓨터 주변기기 수출은 231.9%나 늘었다.



석유제품(33.4%), 선박(70.8%), 무선통신기기(65.9%)도 증가했다.



반면 승용차는 10.6%, 자동차부품은 9.6% 각각 감소했다.



중국(94.1%), 미국(39.6%), 베트남(82.4%), 유럽연합(EU·30.3%), 대만(41.8%) 등 주요 시장으로의 수출이 모두 증가했다.



중국·미국·베트남 등 상위 3개국이 전체 수출에서 차지하는 비중은 51.9%였다.



같은 기간 수입액은 427억달러로 1년 전보다 20.0% 늘었다.



반도체(54.9%), 원유(27.5%), 반도체 제조장비(56.9%), 가스(27.9%) 등을 중심으로 증가했다. 원유·가스·석탄 등 에너지 수입액은 지난해 같은 기간보다 27.4% 늘었다.



국가별 수입은 중국(21.8%), 미국(17.1%), EU(9.7%), 일본(14.6%), 대만(45.7%) 등 주요 교역국에서 모두 증가했다.



수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 122억달러 흑자를 기록했다.

<연합>

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