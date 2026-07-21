서장훈 “너 얼마 버는데…되지도 않는 거 하면서” 변호사 남친 향한 일침

JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’ 화면 캡처

방송인 서장훈이 여자친구에게 경제력을 앞세워 갑질을 하는 남자친구의 태도에 결국 분노를 터뜨렸다.

21일 방송되는 JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’에서는 재혼을 준비 중인 돌싱 커플 심규덕과 이아영의 현실적인 갈등이 공개된다.

이날 방송에서 여자친구 이아영은 남자친구 심규덕의 반복되는 말투와 태도에 대한 고민을 털어놨다.

이아영은 “내가 한 시간이면 얼마를 벌고, 이걸 할 바엔 차라리 그 시간에 다른 일을 하는 게 낫다는 식으로 말한다”며 돈을 기준으로 모든 상황을 판단하는 남자친구의 모습을 지적했다.

이에 심규덕은 “나는 상담이 잡히고 고객이 부르면 그 모든 시간이 돈으로 계산되는 직업을 하고 있다”며 “여자친구가 스트레스를 푸는 시간만 줄여도 그만큼 내가 돈을 벌 수 있다”고 말했다.

이어 “내가 그것보다 많이 버니까 힘들면 그만두고 집에서 쉬라고 했다”고 설명했다.

하지만 이 같은 발언에 이아영은 “이 사람 뭐지? 나르시시스트인가라는 생각이 들었다”며 서운함을 토로했다.

두 사람의 대화를 지켜보던 서장훈은 심각한 표정으로 “결혼해서 편해지면 이것보다 더 심한 얘기를 할 수도 있다”고 지적하며 관계 속 태도의 문제점을 꼬집었다.

갈등이 계속되는 가운데 심규덕은 “내 시급이 큰 사람이니까 결국 내가 돈을 많이 벌어야 이득이라고 생각해야 넘어갈 수 있다”고 말했고, 이를 들은 서장훈은 결국 참지 못했다.

서장훈은 “최악의 멘트를 밥 먹듯이 한다”며 “내가 농담 반 진담 반으로 묻는데 너 한 달에 얼마 버니? 너 도대체 돈 얼마 있는데 까부니?”라고 직격했다.

이효리 역시 심규덕의 태도를 보며 “연애가 법정 다툼이냐”며 여자친구를 몰아세우는 듯한 대화 방식을 강하게 비판했다.

특히 이날 방송에서는 이아영이 “전처와는 명품 웨딩링을 맞췄는데, 나에게는 짝퉁을 사라고 했다”고 폭로해 출연진들을 충격에 빠뜨린다.

처음에는 심규덕의 입장을 이해하려 했던 이효리와 서장훈마저 결국 “실드 불가”라는 반응을 보인 가운데, 심규덕이 눈물을 보이는 모습까지 공개되면서 그 배경에 관심이 집중되고 있다.

한편 이아영은 MBN 예능 '돌싱글즈' 시즌 1에 출연했다. 변호사인 심규덕은 '돌싱글즈' 시즌 5에 출연했으며 두 사람은 지난해 1월 지인의 소개로 만나 연인으로 발전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지