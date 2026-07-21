정재형, 56세에 운전면허증 땄다…고현정 "ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ" 축하

정재형 인스타그램 캡처

가수 겸 작곡가 정재형이 드디어 운전면허증을 땄다.

정재형은 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 "운전면허 소지자!"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속 정재형은 운전면허시험장에서 발급되는 운전면허증을 받기 위해 창구에 서 있다. 이어 인스타그램 스토리에 올린 영상에서 그는 자신의 운전면허증을 자랑스럽게 공개하며 눈길을 끌었다.

정재형 인스타그램 캡처

이를 본 정재형의 지인들은 축하를 건넸다. 배우 고현정은 "ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"라고 웃음을 표시했고, 이기우는 "축하드립니다"라고 반응을 전했다.

1970년 1월생인 정재형은 현재 만 56세다. 그는 1995년 베이시스로 데뷔했으며, 이후 5장의 솔로 정규 앨범을 냈다. 엄정화, 이소라, 이문세, 성시경, 아이유 등 국내 유명 아티스트들의 앨범에 작곡가 및 프로듀서로 참여했다. 또 '중독' '오로라 공주' '미스터 로빈 꼬시기' '지금 사랑하는 사람과 살고 있습니까?' '쩨제한 로맨스' '두근두근 내 인생' 등의 영화에서 음악을 담당하며 음악 감독으로도 이름을 알렸다.

현재 유튜브 채널 '요정재형'을 운영하며 '요정 식탁' '요정 레시피' 등의 콘텐츠를 선보이고 있다.

<뉴스1>

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