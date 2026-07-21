'포르투 이적' 황인범 "세계 최고 구단 입단 기뻐…모든 걸 쏟아붓겠다"

한국 남자 축구 대표팀의 핵심 미드필더 황인범(30)이 네덜란드 프로축구 에레디비시 페예노르트를 떠나 포르투갈 명문 FC포르투 유니폼을 입는다.

포르투는 21일(한국 시간) 구단 공식 채널을 통해 황인범 영입 소식을 전했다.

포르투갈 프로축구 프리메이라리가 FC포르투의 황인범. 포르투 SNS 캡처

구단에 따르면 계약 기간은 3년에 1년 연장 옵션이 포함됐다.

또 이적료는 고정 지불 450만 유로(약 76억원)에 최대 50만 유로(약 8억원)의 옵션이 붙었다고 한다. 등번호는 16번.

황인범은 프로축구 K리그1 대전 시티즌(현 대전하나시티즌)에서 프로에 데뷔한 이후, 밴쿠버 화이트캡스(미국), 올림피아코스(그리스), 츠르베나 즈베즈다(세르비아)를 거쳤다.

지난 2024년 페예노르트에 입단했고, 그는 잦은 부상에도 그라운드를 밟을 때마다 뛰어난 경기력을 선보였다.

최근 막을 내린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서도 한국 축구 대표팀이 유일하게 승리했던 조별리그 A조 1차전 체코전(2-1 승)에서 1골1도움으로 짙은 존재감을 과시한 바 있다.

포르투는 리그 우승 31회, 타사 드 포르투갈(포르투갈 컵 대회) 우승 20회 등을 기록한 유럽의 대표 명문 구단으로, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서도 2회 우승을 차지한 강호다.

현재 구단은 1989년생의 젊은 지도자인 프란체스코 파리올리 감독이 팀을 이끌고 있다.

구단 측은 "수많은 팀과 개인 수상 경력을 자랑하는 황인범은 포르투 소속으로 팀이 여러 대회에서 경쟁하는 데 기여할 예정"이라며 큰 기대를 보였다.

황인범 역시 구단을 통해 "세계 최고의 클럽 중 하나에 입단하게 돼 매우 기쁘다"며 "난 경기장에서 모든 걸 쏟아붓는 선수다. 팀의 승리를 위해 최선을 다하고 유구한 역사를 자랑하는 위대한 클럽의 명성을 드높이겠다"고 이적 소감을 전했다.

또 그는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 페예노르트 팬들에게 작별 인사를 남기기도 했다.

황인범은 "페예노르트 팬 여러분, 2년 전 나를 선택해 주셔서 감사했다. 나와 내 가족이 집처럼 편안함을 느낄 수 있었다. 이 구단과 도시를 대표할 수 있는 기회를 주셔서 감사했다"고 밝혔다.

이어 "평생 잊지 못할 응원가도 만들어 주셨고, 여러분만을 위해 뛸 수 있어 영광이었다"며 "마지막으로 지난 시즌 기대만큼 팀에 더 많은 도움을 주지 못해 죄송했다. 앞으로도 항상 여러분을 응원하겠다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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