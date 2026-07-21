뉴욕증시, 중동 불안에 하락…반도체는 저가매수 유입

미국 뉴욕 증시가 미·이란 간 군사 충돌과 국제유가 상승세 속에 하락 마감했다. 다만 외교적 해결 가능성이 제기되면서 최근 조정을 받은 반도체와 인공지능(AI) 관련 종목을 중심으로 저가 매수세가 유입돼 주요 지수의 낙폭은 제한됐다.

뉴욕 증권거래소의 트레이더. AP연합뉴스

20일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 307.16포인트(0.59%) 하락한 5만1839.26에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 14.41포인트(0.19%) 내린 7443.28에, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 12.17포인트(0.05%) 하락한 2만5508.07에 각각 마감했다.

이날 뉴욕증시는 장 초반 상승 출발했지만 중동 정세를 둘러싼 불확실성이 커지면서 하락세로 돌아섰다. 미국과 이란의 맞대응 공습이 이어지는 가운데 예멘의 친이란 반군 후티가 사우디아라비아에 대한 해상 봉쇄를 선언하는 등 지정학적 긴장이 이어졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 트루스소셜을 통해 “이란이 미군 병사 한 명을 죽일 때마다 몇 배로 대가를 치르게 될 것”이라며 보복 가능성을 경고했다.

중동 긴장이 고조되면서 국제유가도 상승했다. 이날 9월 인도분 브렌트유 선물은 전 거래일 대비 1.27% 오른 배럴당 89.22달러에, 8월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 0.90% 상승한 배럴당 83.23달러에 거래를 마쳤다.

다만 이란 외무부 대변인이 막후에서 외교적 접촉이 이어지고 있다고 밝히면서 시장 불안은 일부 완화됐다. 이에 따라 지난주 큰 폭으로 조정을 받았던 반도체와 AI 관련 종목에는 저가 매수세가 유입됐다.

마이크론 테크놀로지가 1.94% 올랐고, AMD(1.58%)와 아스테라 랩스(1.80%) 등 AI 관련 종목들을 중심으로 저가 매수세가 유입됐다.

반면 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 1.86% 떨어졌다.

루이스 나벨리에 나벨리에&어소시에이츠 최고투자책임자(CIO)는 “이란 상황이 시장을 계속 흔들고 있다”며 “기업들의 견조한 실적으로 주가가 상승할 여건은 마련됐지만 지정학적 불안이 상승세를 제한하고 있다”고 분석했다.

톰 에세이 세븐스 리포트 설립자도 “증시가 반등하기 위해서는 거대 기술기업들의 강력한 실적 확인과 함께 중동 정세 안정 신호가 동시에 필요하다”고 평가했다.

시장 관심은 이번 주 본격적으로 시작되는 미국 주요 기술기업들의 2분기 실적 발표로 이동하고 있다. 오는 22일 발표 예정인 테슬라와 알파벳 실적을 시작으로 빅테크 기업들의 AI 투자 성과와 향후 실적 전망이 증시 방향을 좌우할 주요 변수로 꼽힌다.

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