박신양, 갑상선 질환 투병 고백…“촬영도 버티며 했다”

MBC 음악 예능 프로그램 ‘오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109’ 화면 캡처

배우 겸 화가 박신양이 20년 넘게 갑상선 질환을 앓아온 사실을 고백하며 힘든 시절 자신을 버티게 한 노래를 공개한다.

21일 오후 9시 첫 방송되는 MBC 음악 예능 프로그램 ‘오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109’(이하 ‘플레이리스트 109’)에는 박신양이 첫 게스트로 출연한다.

‘플레이리스트 109’는 삶의 고비에서 힘이 됐던 노래와 그에 얽힌 사연을 소개하며 총 109곡의 플레이리스트를 완성하는 음악 토크 프로그램이다. 이석훈, 이준, 딘딘이 MC를 맡아 출연자들의 인생 이야기를 함께 나눈다.

이날 방송에서 박신양은 20년 넘게 갑상선기능항진증과 갑상선기능저하증으로 힘든 시간을 보냈다고 털어놓는다. 그는 증상이 심했을 당시에는 짧은 대화를 이어가는 것조차 쉽지 않았으며, 작품 촬영 현장에서도 좋지 않은 몸 상태를 견디며 연기에 임해야 했다고 회상한다.

박신양은 현재는 건강이 많이 회복된 상태지만 꾸준한 관리로 건강을 유지하고 있다고 근황을 전한다. 또한 힘든 시절 큰 위로가 됐던 자신의 ‘버팀송’을 직접 소개하고, MC들과 함께 노래를 부르며 진솔한 이야기를 전할 예정이다. 담담한 목소리로 전하는 그의 고백이 시청자들에게 깊은 공감을 선사할 것으로 기대를 모은다.

이와 함께 박신양과 이준의 뜻밖의 인연도 공개된다. 이준은 과거 MBC 음악방송 특집 무대에서 박신양과 함께한 적이 있다고 밝혔다. 박신양 역시 당시를 기억하며 반가움을 드러냈다. 첫 만남인 줄 알았던 두 사람이 오랜 시간이 흘러 ‘플레이리스트 109’를 통해 다시 만나 어떤 이야기를 나눌지 관심이 쏠린다.

한편 박신양의 진솔한 투병 고백과 인생을 지탱해 준 ‘버팀송’은 21일 오후 9시 방송되는 MBC ‘오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109’에서 확인할 수 있다.

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