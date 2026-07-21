수도권 시간당 80㎜ ‘비 폭탄’ …남부는 열대야·폭염 계속 [오늘날씨]

화요일인 21일 중부지방을 중심으로 강한 장맛비가 이어지는 가운데 남부지방과 제주도는 폭염이 지속되겠다. 인천·경기 북부와 강원 북부 내륙에는 최대 150㎜ 이상의 많은 비가 예상되며, 일부 지역에서는 시간당 50~80㎜의 집중호우가 쏟아질 전망이다.

서울 광화문사거리에 시민이 우산으로 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 오전까지 인천·경기 북부를 비롯해 서울·경기 남부, 서해5도 등 중부지방에 강한 비가 내리겠다. 정체전선의 영향으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 매우 강한 비가 예상되면서 호우특보가 발표될 가능성도 있다.

20일부터 21일까지 예상 강수량은 △서울·인천·경기, 서해5도 30~100㎜(많은 곳 인천·경기 북부 150㎜ 이상) △강원 내륙·산지 30~100㎜(많은 곳 강원 북부 내륙 150㎜ 이상) △강원 동해안 10~60㎜ △대전·세종·충남, 충북 30~80㎜(많은 곳 충남 북부 서해안 100㎜ 이상) 등이다.

남부지방에도 비가 내리겠지만 강수량은 상대적으로 적겠다. 예상 강수량은 △광주·전남 5~40㎜ △전북 10~60㎜ △대구·경북 10~60㎜ △경남 서부 내륙 5~40㎜ △제주도 5㎜ 안팎이다.

특히 이날 아침까지 인천·경기 북부에는 시간당 50~80㎜의 매우 강한 비가 집중될 것으로 보인다. 서울과 경기 남부, 서해5도에는 시간당 30~50㎜, 강원 북부 내륙에는 오전까지 시간당 30~50㎜의 비가 예상된다.

반면 충청권 일부와 남부지방, 제주도에서는 무더위가 이어진다. 현재 일부 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 전국 대부분 지역의 최고체감온도가 31도 안팎까지 오르겠다. 남부지방과 제주도는 체감온도 33도 이상의 더위가 지속될 전망이다.

밤사이 기온이 충분히 내려가지 않으면서 열대야가 나타나는 곳도 있겠다. 이날 아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 26~37도로 예보됐다.

주요 도시 예상 최저기온은 △서울 24도 △인천 24도 △춘천 23도 △강릉 24도 △대전 24도 △대구 25도 △전주 26도 △광주 26도 △부산 26도 △제주 27도다.

낮 최고기온은 △서울 28도 △인천 27도 △춘천 27도 △강릉 31도 △대전 31도 △대구 34도 △전주 32도 △광주 32도 △부산 32도 △제주 34도까지 오르겠다.

미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보일 것으로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지