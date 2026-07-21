큰불 잡힌 인천 쿠팡물류센터…잔불 정리 본격화

인천 쿠팡 물류센터 화재 완전 진압을 위한 잔불 정리 작업이 21일 본격화했다.



소방 당국은 전날 오후 8시께 인천 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 화재의 큰 불길을 잡고 초기 진화를 선언했다.

화재 나흘째인 21일 오전 인천 서해구 석남동 쿠팡물류센터 화재현장에서 연기가 피어 오르고 있다. 21일 인천소방본부에 따르면 이번 화재는 지난 18일 오전 6시54분께 서해구 석남동 쿠팡32물류센터 8층짜리 건물 6층에서 발생, 61시간6분 만인 전날 오후 8시께 초기 진화됐다.

지난 18일 불이 시작된 지 61시간 만이다.



소방은 초기 진화를 했더라도 건물 내 잔불이 남아있는 만큼 완진까지 빈틈없는 진화 작업을 이어간다는 계획이다.



이에 따라 국가소방동원령 체계를 유지하며 인력과 장비를 잔불 정리에 투입하고 있다.



이날까지 진화 작업에는 소방 장비 239대, 진화 인력 845명이 동원됐다.



큰 불길이 잡히면서 화재 현장 반경 116ｍ 이내를 대상으로 한 주민 대피령도 전날 오후 11시를 기준으로 해제됐다.



대피 대상에 주거 지역은 제외됐으나 연기나 분진 피해를 우려한 주민 202명이 자진해서 대피소를 찾은 것으로 알려졌다.

화재 나흘째인 21일 오전 인천 서해구 석남동 쿠팡물류센터 화재현장에서 소방대원들이 잔불 진화작업을 벌이고 있다.

일각에서 제기됐던 건물 붕괴 우려도 상당 부분 해소된 것으로 파악했다.



소방은 잔불 정리를 마치는 대로 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정이다.



이번 화재는 인천 쿠팡 32물류센터 6층에서 시작돼 사흘째인 전날 오후 8시께 초진 됐다.



소방 당국은 내부에 보관 중인 다량의 가연성 물질과 복잡한 건물 구조 등으로 진화에 어려움을 겪었다.



이 불로 물류센터 직원 등 121명은 자진 대피했지만, 진화에 나선 소방대원 2명이 연기흡입과 탈진 등으로 병원 치료를 받았다.

<연합>

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