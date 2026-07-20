양천구, 집중호우 대비 침수 취약지역 예찰 강화

서울 양천구가 이번 주 수도권을 비롯한 중부지방예 예보된 집중호우에 대비해 침수 취약지역 예찰을 강화하기로 했다.

양천구는 20일 구청 재난안전상황실에서 이기재 구청장 주재로 풍수해 대비 긴급회의를 열고 25일까지 이어질 것으로 예보된 비에 대한 대응 방안을 논의했다. 앞서 17∼18일 집중호우로 발생한 피해와 대응 상황도 점검했다.

이기채 양천구청장(왼쪽에서 세 번째)이 20일 구청 재난안전상황실에서 열린 풍수해 대비 긴급회의에서 발언하고 있다. 양천구 제공

구는 침수 취약지역과 반지하주택, 옹벽, 공사장, 빗물받이 등에 대한 현장 예찰활동을 강화하고 비상근무체계도 유지할 방침이다. 이번 대응 과정에서 확인된 현장 사례를 바탕으로 풍수해 대응 매뉴얼도 정비한다.

지난 18일 신월동에는 시간당 최대 63mm의 집중호우가 내려 오전 4시 29분 침수예보가 발령됐다. 구는 17일 풍수해 비상근무 1단계를 발령한 데 이어, 18일에는 대응 수위를 2단계로 높였다.

구는 당시 신월빗물저류배수시설을 활용해 빗물을 대심도 터널로 분산해 상습 침수지역의 수위 상승을 늦추고 역류 피해를 막았다고 설명했다. 개인하수관과 빗물받이 배수불량, 시설물 피해, 가로수 전도, 지하주차장 배수 불량 등 29건에 대한 응급조치도 마쳤다.

이 구청장은 “동주민센터와 긴밀히 협력해 침수 취약지역 등에 대한 현장 점검을 더욱 강화하고, 재난 상황 관리와 비상대응체계를 철저히 유지해 구민의 불편과 피해를 최소화하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지