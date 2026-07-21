오세훈 “청년 AI인재 일자리 확대 적극 노력”

오세훈 서울시장이 청년취업사관학교를 찾아 글로벌 빅테크 기업과 키운 인공지능(AI) 인재들의 목소리를 청취했다.



오 시장은 20일 서울청년광역센터 커뮤니티홀에서 열린 ‘청년취업사관학교 글로벌 빅테크 캠퍼스 My 성장스토리 톡톡(Talk Talk)’ 행사에서 “AI가 세상을 빠르게 바꾸고 있는 지금, 그 변화를 이끌 인재의 중요성은 더욱 커지고 있다”며 “서울시는 앞으로도 ‘청년 AI 기본권’을 통해 모든 청년이 경제적 여건과 관계없이 생성형 AI를 활용할 수 있도록 지원하고, 배움이 일자리와 기회로 이어질 수 있도록 기업과의 협력도 더욱 확대하겠다”고 강조했다.



이날 행사에는 청년취업사관학교 글로벌 빅테크 캠퍼스 교육생과 수료생 78명을 비롯해 대한상공회의소 하이테크훈련센터 관계자 등 약 80명이 함께했다. 청년취업사관학교는 AI·SW 인재양성을 위해 2021년 영등포 캠퍼스를 시작으로 현재 25개 자치구 전역에 캠퍼스가 조성·운영되고 있다. 지난해 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크가 교육기관으로 참여한 글로벌 빅테크 캠퍼스는 취업률이 86% 이른다.



오 시장은 이날 청년취업사관학교 빅테크 캠퍼스별 우수 프로젝트 전시공간을 찾아 교육생과 수료생들이 직접 개발한 AI 서비스와 제품을 살펴봤다. 마포 캠퍼스(마이크로소프트 연계)의 ‘AI 바버샵 예약 시스템’은 바버샵·미용업 소상공인의 SNS 마케팅 부담을 줄이기 위해 개발된 AI 기반 인스타그램 마케팅 서비스다. 사진 업로드만으로 콘텐츠 제작부터 게시까지 자동 수행하며, 해당 프로젝트는 마이크로소프트 마켓플레이스에도 등재됐다. 종로 캠퍼스에서는 ‘AI 탑재 스마트 헬멧 운전자 지원 시스템’을 선보였다. AI가 주행 환경과 위험 요소를 실시간으로 인식해 사고 예방과 안전 주행을 지원하는 장비로, ‘AI 인재 페스티벌’에서 장려상을 수상했다.



시는 이러한 성과를 바탕으로 올해 글로벌 빅테크 전담 캠퍼스를 기존 3개소에서 8개소로 확대하고 연간 AI 인재 양성 규모도 600명으로 늘렸다. 기존 마이크로소프트·인텔·세일즈포스에 더해 엔비디아·오라클·KT·구글·AWS·SAS 등 글로벌 AI 선도기업이 새롭게 참여해 AI 코어엔지니어, 피지컬 AI, AI CRM, 의료·바이오 AI, AI 에이전트 등 산업 수요에 맞춘 특화 교육과정을 운영하고 있다.

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